Roma, match point Europa

AS ROMA NEWS – Vietato pensare al derby. Questo è il mantra che Josè Mourinho va ripetendo ai suoi ragazzi in vista della partita di questa sera, quella che la Roma giocherà a Praga sul campo dello Slavia. Una sfida che sa di match point per i giallorossi.

Vincendo infatti, la squadra si assicurerebbe in un sol colpo la vittoria del girone e la qualificazione come prima del raggruppamento. Un vantaggio enorme a due partite dalla fine di questa prima fase dell’Europa League: se la Roma vincesse stasera, potrebbe gestire con facilità i prossimi impegni di coppa contro il Servette (il 30 novembre, tra gli impegni con Udinese e Sassuolo) e Sheriff (il 14 dicembre, tra Fiorentina e Bologna).

Ecco perchè Mourinho ha definito quella di stasera la “partita della vita”, un’iperbole per far capire il suo modo di affrontare le partite, siano esse di coppa o di campionato, e un modo intelligente di rispondere alle dichiarazioni decisamente meno brillanti di Sarri, che aveva definito l’impegno di stasera una semplice amichevole per la Roma.

Lo Slavia, una formazione tecnicamente inferiore ma con esperienza in Europa e imbattuta prima del ko contro i giallorossi di due settimane fa, è pronto a dare battaglia. I cechi in casa sono una formazione molto insidiosa, e sarà tutt’altro che una passeggiata per Lukaku e compagni. All’andata la Roma riuscì a sbloccare il match dopo pochi secondi e la partita contro i cechi si mise subito sui binari migliori, stasera la sfida sarà molto diversa.

Mourinho lo sa, e manderà in campo una squadra molto vicina a quella titolare a cominciare dalla conferma di Big Rom in attacco. Il derby può attendere, ora c’è da provare a chiudere il girone di Europa League con due giornate di anticipo e assicurarsi gli ottavi di finale. Niente calcoli, l’obiettivo è andare più avanti possibile in ogni competizione. La famosa mentalità vincente.

