“ON AIR!” – FOCOLARI: “Mourinho arrogante, non si parla così di un collega”, AGRESTI: “Stavolta ha ragione lui”, ROSSI: “Smalling? Rescissione se non torna per Natale”, PIACENTINI: “La Roma non aveva tutti i torti ad avere dei dubbi sul suo rinnovo”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Lotito dice che quando la Roma perde i derby, i tifosi romanisti spariscono. Ma io vedo che la Roma quando perde i derby, la settimana dopo sono sempre in 60mila allo stadio, non mi sembra che si nascondano. Mentre la Lazio quando va male lascia sempre ampi spazi vuoti all’Olimpico…Capisco che siano solo battute da derby, ma possibile che non ci sia nessuno oltre Mourinho che risponda a certe dichiarazioni? Tanti dicono che Mou non doveva rispondere in quel modo a Sarri, perchè se poi perde il derby…beh, anche se dovesse perdere il derby, sempre 26 titoli ha vinto, e quell’altro 2 o 3. Poi uno deve avere coraggio quando parla, non è che siccome c’è una partita alle porte devi stare zitto come un sorcio….”

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma vincesse stasera, farebbe una cosa che non aveva mai fatto prima d’ora nella sua storia: vincere un girone e qualificarsi con due turni di anticipo. Pensate un po’. Guardate che i giocatori ci tengono a questa cosa, come a terminare una partita senza gol presi, gli cambia… Prima di dare giudizi sommari sulle partite, io starei attento. E di certo non ce li facciamo dare da super-cacc… Smalling? Se a Natale stiamo ancora così, procederei con la rescissione del contratto. E’ una riflessione che farei, perchè non ce l’hai a disposizione e per di più lo devi pagare. Ndicka e Aouar andranno in coppa d’Africa a gennaio, Kumbulla andrà riatletizzato e non penso che sarà disponibile prima della primavera. Tu ora devi prendere un difensore, e lo devi prendere il 2 di gennaio. E non è un’esagerazione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’anno scorso sembrava che Smalling non dovesse rinnovare, che ci fosse l’Inter dietro, e abbiamo fatto le barricate… La Roma, che è una società che deve fare i conti col bilancino, qualche dubbio per un giocatore che va per i 35 anni ce l’aveva, e col senno di poi era legittimo. Ora c’è da stabilire una responsabilità, bisogna mettersi tutti intorno a un tavolo: se per lo staff medico è guarito e l’allenatore lo vuole mettere in campo ma lui non si sente, beh da qualche parte bisogna andare a parare…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quella di stasera è una partita importante. Le parole di Mourinho? E’ stato perfido e intelligente quando ha detto che le parole di Sarri sono più un attacco allo Slavia Praga che in quel modo la fa passare per una squadra di pippe, e non è così. C’è una cosa che non tollero, è questa storia della Roma che non si allena bene. Ma se tu vai a giocare in Promozione, ci sono preparatori coi controfagotti…La Roma ha uno staff di preparatori di livello internazionale, nutrizionisti per ogni atleta, ha Mourinho, però “questi non corrono”. Quelli che parlano così offendono la mia intelligenza…ma ti pare che un club di questo livello non corre…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Attenzione stasera, perchè se pensiamo che sia una partita semplice come quella dell’andata andiamo incontro a una brutta figura. Per lo Slavia può essere la partita della svolta della stagione, giocheranno a mille, e per questo Mourinho metterà in campo una squadra molto simile a quella migliore…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “La risposta di Mourinho a Sarri? Non me l’aspettavo così diretto, con un colpo tocca sia il cerchio che la botte, mettendo in mezzo anche la Lega. Detto questo io le schermaglie pre-derby non le sopporto, inaspriscono il clima, ma non è stata la Roma a cominciare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri tutti abbiamo detto che Sarri aveva sbagliato a fare quella battuta, ma Mourinho che dice “io sono io e voi, non siete un caz*o“, giudicatelo voi… La risposta di Mourinho è arrogante, non avrà torto, ma non si fa. Einstein non avrebbe mai detto a un collega: “Io sono Einstein, e tu insegni in un liceo…“. Ma come sarebbe, a un collega non si dice così… Ma Roberto Pruzzo avrebbe mai detto a un altro attaccante: “Io ho vinto tre classifiche cannonieri, e tu niente”? Tu sei Roberto Pruzzo, e non lo avresti mai fatto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho e Sarri si stimano molto, io questa cosa non l’approfonderei nemmeno troppo. Meno male che ci sono, lasciamola cadere la battuta, così come quella di Lotito che sinceramente non ho capito… Sono cose pre-derby, è pretattica. L’importante è quello che succede stasera, non avere infortuni, uscirne bene e poi pensare alla partita di domenica…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io penso che Mourinho non sia stato né soft né duro con quelle parole di ieri, è stato giusto. Ma come fa Sarri a dire che è avvantaggiata la Roma che gioca giovedì a Praga rispetto alla Lazio che ha giocato martedì in casa perchè la sua è un’amichevole, è una mancanza di rispetto anche per chi ascolta. La Lazio ha avuto un vantaggio dal calendario, e se ora vuoi prendere il vantaggio e trasformarlo addirittura in svantaggio, mi sembra troppo… Mourinho spesso ha atteggiamenti sbagliati, ma stavolta ha ragione, Sarri ha voluto stravincere e non è così. Sarri ne ha presi 5 dal Midtjylland, se giochi certe partite senza avere la testa sulla partita prendi delle scoppole che ti restano, ed è un problema…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La partita di stasera rispetto a quella di domenica quanto vale? E’ una domanda retorica… La coppa al giovedì è una disgrazia per chi ci capita. La partita di stasera è un’amichevole rispetto al derby, la partita con la Lazio vale molto di più… Sarri ha preso cinque gol col Midtjylland? Sì ma ha fatto una scelta, quella di uscire da una coppetta, perchè anche l’Europa League è una coppetta dal punto di vista del prestigio e del denaro, e la scelta lo ha portato ad arrivare secondo in campionato. La Roma invece è rimasta con un pugno di mosche in mano…”

