La Roma U18 vince il derby a Trigoria: 2 a 1 alla Lazio, in gol Mirra e Almaviva

AS ROMA NEWS – In attesa del derby dei grandi in programma domenica prossima alle 18, questa mattina si è giocato l’antipasto dei ragazzi under 18, con Roma-Lazio andato in scena a Trigoria.

La partita è stata vinta per due a uno dai giallorossi di Tanrivermis grazie ai gol di Mirra e Almaviva, il bambino a cui Francesco Totti aveva simbolicamente regalato la fascia di capitano il giorno del suo addio al calcio.

Nella ripresa è arrivata la rete di Serra per il 2 a 1 finale. La Roma fa festa, e si porta a casa il primo derby settimanale, con la speranza che sia di buon auspicio per domenica.

Giallorossi.net – G. P.