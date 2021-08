MOURINHO: “Ho bisogno di tre attaccanti, conto su Mayoral. Gli esuberi? Situazione complicata, c’è chi preferisce altro al giocare”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma, seconda giornata di campionato che si giocherà domani sera alle ore 20:45. Queste le domande dei giornalisti presenti a Trigoria per l’evento, e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Assogna (Sky Sport): “La Salernitana giocherà in maniera diversa rispetto al Trabzonspor e Fiorentina, cercheranno di chiudere ogni spazio..”

“Magari loro giocheranno con una strategia diversa, non si sa mai. Noi cercheremo sempre di vincere, e dovremo trovare delle soluzioni offensive. Loro si difendono bene, sarà dura”.

Maida (Corriere dello Sport): “L’addio di Ronaldo, come la giudica e quanto perde il calcio italiano?”

“E’ logico che se la Juve è felice, se Ronaldo è felice e il Manchester è felice, è il business perfetto. Non c’è bisogno di parlare di Ronaldo, fa la storia, non c’è altro da dire. Se cambia qualcosa per lo scudetto? Chiedete a Inzaghi, non a me”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Mayoral le ha manifestato la voglia di andare via o conta su di lui?”

“Conto su di lui, voglio tre attaccanti, averne solo due è un rischio troppo grosso. Potrei giocare con due attaccanti, e considerando anche la Conference me ne servono tre. Per me è un buon giocatore, un bravo ragazzo. Non mi piacerebbe che lui andasse via”.

Valdiserri (Corriere della Sera): “Questo mercato aperto a campionato iniziato le piace?”

“Se sono tutti i campionati, sì. Se è solo uno o due, no. In Inghilterra l’ho vissuto, ed è difficile perchè tu non puoi comprare, ma gli altri sì. Tutti vorrebbero la rosa completa a luglio”.

Fasan (Il Romanista): “Sui due attaccanti, pensa a un cambio di modulo o proverete ad adattare un attaccante sull’esterno?”

“Stiamo pensando a tutto. C’è anche una cosa che possiamo fare, possiamo giocare così o cambiare. I giocatori hanno anche bisogno di avere cultura tattica. Hanno bisogno di trovare dinamiche automatiche, ma allo stesso tempo hanno bisogno di giocare in modo diverso, con ruoli diversi”.

Juric (Rete Sport): “Ha qualche commento da fare sugli esuberi e il loro comportamento davanti a una possibile cessione?”

“Situazione che non è facile da commentare. Ci sono giocatori di profili diversi che hanno gente intorno a loro di profilo diverso. Se devo parlare di Pedro, lui voleva giocare e per questo si deve rispettare anche se ha scelto un club rivale. Qualcuno vuole giocare, altri preferiscono altre cose che giocare. Ognuno è libero di fare quello che pensa, e noi come società e io come allenatore siamo liberi di prendere le nostre decisioni”.

Giallorossi.net – A. Fiorini