Salernitana-Roma, i convocati di Castori: out Djuric

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro la Roma.

Assenze pesanti per i granata che, come noto, non potranno contare sullo squalificato Strandberg e sugli infortunati Veseli e Djuric.

Portieri: Belec, De Matteis, Fiorillo;

Difensori: Aya, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski, Ruggeri;

Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Kristoffersen, Iannone, Simy.