Mourinho, il contratto record: ingaggio, bonus, clausole e diritti d’immagine

Come te nessuno mai, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport (E. Esposito). Come te, José Mourinho, ma soprattutto come il tuo contratto, visto che alla Roma non si era mai visto niente di simile. Per la durata, per la tipologia, per la sostanza.

Siamo di fronte a una prima assoluta, non soltanto perché nessun allenatore della storia giallorossa ha mai guadagnato tanto (7 milioni l’anno), ma anche perché questo potrebbe essere il contratto ideale per rilanciare l’intero futuro romanista.

La Roma e Mourinho hanno deciso di sottoscrivere un triennale. Per dare continuità al suo lavoro, certo, ma anche per godere dei benefici del Decreto Crescita, che scattano nel caso in cui l’interessato abbia lasciato il paese un minimo di due anni prima del ritorno e decida poi di restare almeno per altri due. In questo modo la Roma potrà avere una tassazione al 25% anziché al 45% e i famosi 7 milioni netti di ingaggio l’anno diventeranno circa 9 lordi.

Poi ci sono i bonus. Tanti, ricchi, che se dovessero maturare tutti porterebbero Mou ad avvicinarsi e di molto al generosissimo stipendio londinese. Sono ovviamente bonus a rendimento, legati al raggiungimento di determinati obiettivi, come la vittoria dello scudetto o della Coppa Italia, la qualificazione alla Champions League o alla prossima Europa League.

Ma qualcosa scatterebbe anche in caso di record di squadra o al raggiungimento di una finale. C’è poi la questione diritti d’immagine, che è piuttosto articolata. Mourinho, infatti, quando tornò al Chelsea – nel 2013 – li cedette al club di Abramovich fino al 2025. Quelli personali, però, non quelli legati alla squadra. Se invece si sfruttasse la sua immagine al servizio della Roma, allora ne godrà solo il club giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport