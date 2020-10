Friedkin, da magnate a sprovveduto (secondo la stampa)

EDITORIALE – Dan Friedkin dovrebbe essere proprio un allocco, o quantomeno uno sprovveduto, per aver speso soldi e tempo in una lunga due diligence sulla Roma per rendersi solo ieri conto che il bilancio della società aveva seri problemi. Secondo voi è possibile? Per voi probabilmente no, ma per quasi tutti i giornali sì.

Stando alle ricostruzioni della stampa, ieri mattina Friedkin avrebbe scoperto un buco di oltre 200 milioni nei conti della Roma e, improvvisamente spaventato, avrebbe deciso di ordinare la cessione dei calciatori (dopo aver appena speso 15 milioni per riprendere Smalling) e di ripensare alla costruzione dello stadio, l’unica fonte di ricavi che permetterebbe al club una vita ben diversa da questa.

Mi domando come si possano anche solo pensare certe corbellerie. E’ vero, la pausa delle nazionali costringe un po’ tutti ad essere fantasiosi per creare argomenti di cui dibattere, ma a tutto deve esserci un limite. Perchè così si rischia di passare per fessi. E soprattutto di farci passare un uomo d’affari di grande successo che qui viene raccontato come un pivello alle prime armi.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net