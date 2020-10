“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Questa proprietà sarà costretta alle cessioni come la precedente”, CORSI: “Senza Friedkin la Roma andava fallita”, JURIC: “Il texano conosceva perfettamente la situazione”, MAGNI: “Il progetto stadio non ha niente a che fare coi debiti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io ringrazio Friedkin che si è esposto comprando Smalling, ma oggi la Gazzetta ci dice che bisognerà fare le cessioni. E ha ragione Friedkin, la Roma va gestita così fino a quando non aumenteranno i ricavi. E io spero che ora i tifosi della Roma cominceranno a fare più tifo per lo stadio della Roma per avere ricavi maggiori e non essere costretta a fare cessioni. Perchè la Roma attuale sarà costretta a fare cessioni come quella precedente…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Oggi tutti i giornali si sono svegliati, anche Il Tempo, e si sono accorti che Pallotta ha lasciato milioni e milioni di buco… Noi siamo stati i primi a dirlo anni fa, e se ora non arrivava Friedkin la Roma andava fallita. Totale sdegno per i corresponsabili di Pallotta e di questo scempio che hanno fatto alla Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Nel momento in cui c’è un calcio in crisi nera, dovresti permettergli di restringere la rosa e invece stai facendo di tutto per spingere i club ad allungarle. Che bisogno c’era di far giocare le amichevoli delle nazionali, facendo viaggiare i giocatori e aumentando il rischio dei contagi. Si va in paesi che stanno affrontando la situazione Coronavirus in maniera diversa, e non sai che situazioni vai a trovare. Tocca farsi il segno della croce. Così è difficile arrivare alla fine… Non cominciamo a dire che il bilancio è un problema per lo stadio. Le due cose non c’entra niente… Se ci sarà uno stop sarà per altri motivi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “I conti in rosso? Tutto quello che è stato detto e fatto durante questi anni non poteva non lasciare un segno. Purtroppo questo conto qui lo dovrà pagare chi è subentrato, e dovrà pagarlo il tifoso della Roma. Perchè capisci bene che diventa fondamentale arrivare in Champions, e noi ci siamo un po’ lontani da quello… Stadio? Io spero che trovino un’altra area, per me sarebbe la cosa migliore…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il discorso economico deve andare di pari passo con quello sportivo. Fa differenza non entrare in Champions per il terzo anno consecutivo, ecco perchè il lato sportivo deve essere preponderante per le scelte dei Freidkin che, ricordiamo, non è che si sono affacciati dalle parti di Trigoria non conoscendo i conti. Questo è importante sottolinearlo. Non hanno trovato una situazione della quale non erano a conoscenza, erano perfettamente consapevoli e hanno utilizzato questo mese per capire cosa fare. Proprio per questo motivo hanno chiesto un forte sconto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il bilancio della Roma? E’ anche colpa di dirigenti incapaci, che oltretutto ti costano pure… Finchè c’era Sabatini c’era un’altra musica, perchè compravi e poi vendevi a un altro livello. Poi c’è stato il baratro…da seconda a terza, poi a quarta, poi a quinta… Prima almeno arrivava tra le prime quattro. Non dimentichiamoci che la Roma la scorso campionato non è stata mai in corsa per il quarto posto, mai! E’ questa la cosa brutta. Ma per il momento dobbiamo parlare bene di questa nuova proprietà. Trova questi debiti, eppure ti ha comprato Kumbulla e Smalling…Lui ha capito che intanto andava puntellata questa squadra, che non è da quarto posto, ma ci deve provare. La Roma deve lottare per il quarto posto, ma parte da sfavorita…”

Franco Melli (Radio Radio): “Vedo la Roma tra quinto e sesto posto, difficile che riesca ad andare oltre. Ci si mette anche la sfortuna. L’infortunio a Zaniolo non ci voleva. La squadra galleggia nella mediocrità…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il fatto di aver venduto degli anni passati ti ha portato comunque ad avere questi debiti… Ma se io sono stato costretto a cedere i migliori per ragioni di bilancio, come fai a trovarti in queste situazioni?… Secondo me bisogna tener conto della posizione dell’allenatore, che ancora non è molto chiara…”

