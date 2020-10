Fenerbahce, Perotti è stato a un passo dal tornare alla Roma: ecco il perchè

AS ROMA NEWS – Diego Perotti è stato ad un passo dal tornare alla Roma. Negli ultimi giorni di mercato infatti la firma dell’argentino con il Fenerbahce continuava a slittare e il portale turco “Fotomac” oggi rivela il perchè.

Dopo le visite mediche effettuate dal calciatore con il club di Istanbul, sarebbero sorti dei grossi dubbi da parte dei turchi sulle condizioni fisiche del Monito, che alla Roma era stato falcidiato dai guai muscolari.

Da qui la frenata del Fenerbahce, che è stata sul punto di far saltare l’accordo con la Roma. Poi però a risolvere la situazione è stato Emre Belozoglu, esperto centrocampista della squadra turca, che ha insistito con la proprietà per prendere l’argentino, riuscendo a convincerla a completare l’affare.

Alla fine tra El Monito e i turchi c’è stata la fumata bianca, con una clausola che prevede il pagamento di parte dello stipendio in base alle presenze in campo. Per l’esordio con la magia gialloblù però si dovrà aspettare almeno metà novembre.

Fonte: Fotomac