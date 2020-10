Roma, conti da paura: mercato a rischio. Friedkin a caccia di sponsor e nuovi soci

AS ROMA NEWS – Conti da paura. Le perdite evidenziate ieri dalla Roma fanno rumore. Tutti i giornali oggi in edicola descrivono con parole tetre la situazione patrimoniale ereditata dai Friedkin: il club vive un momento delicato a cui i nuovi proprietari sono costretti a fare fronte per sanare il bilancio. E non basterà l’aumento di capitale.

Mercato a rischio: serviranno plusvalenze

A rischio è innanzitutto il prossimo mercato. Il Fair Play Finanziario per il momento è sospeso, e questo ha permesso alla Roma di muoversi con attenzione ma senza la spada di Damocle del FPF sulla testa. Ma dal 2021 sarà necessario fare nuove e più pesanti plusvalenze per rimettere a posto il bilancio. Una voragine pazzesca che condiziona e rischia di condizionare anche in futuro il mercato della Roma, scrive oggi “La Repubblica”.

Friedkin a caccia di nuovi ricavi e soci

Per questo motivo Dan Friedkin dovrà cercare strade alternative per rimettere a posto la situazione patrimoniale della Roma. Per uscire da questa situazione il fabbisogno della stagione 20-21 è pari a 140 milioni da trovare anche da nuovi sponsor, taglio dei costi e altri ricavi. I Friedkin potrebbero inoltre valutare l’ingresso di nuovi soci nella Roma.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero