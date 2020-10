Berta o Paratici con Gandini dg. Prende forma la nuova Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giorni caldi per Dan e Ryan Friedkin, alle prese con la costruzione dei nuovi quadri dirigenziali del club giallorosso che, dopo gli addii (e i licenziamenti) degli ultimi mesi necessitano di un profondo rinnovamento.

Per il ruolo di direttore sportivo, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), i favoriti sono due italiani: Fabio Paratici, in uscita dalla Juventus, e Andrea Berta dell’Atletico Madrid. Friedkin è affascinato pure dall’idea Rangnick ma sa che potrebbe essere una mossa azzardata così come quella di Campos o Branco. Alternativa meno blasonata è Giovanni Rossi del Sassuolo.

Per il ruolo di direttore generale si avvicina, invece, il ritorno di Umberto Gandini, una vecchia conoscenza dentro Trigoria. Il tutto in attesa di definire il ruolo di Francesco Totti che aspetta una chiamata ufficiale dai nuovi proprietari.

Fonte: Leggo