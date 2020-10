Roma, New Balance sarà il prossimo sponsor tecnico. Si attende solo il via libera di Friedkin

AS ROMA NEWS – Sarà molto probabilmente la New Balance il prossimo sponsor tecnico della Roma dopo la rottura dei mesi scorsi con la Nike. Lo rivela Matteo De Santis de La Stampa su Twitter in questi minuti.

Il giornalista definisce “più che avanzata“ la trattativa con il noto marchio sportivo per diventare il prossimo sponsor tecnico del club capitolino.

Svelati anche qualche dettaglio della bozza di accordo tra le parti: sarà siglato un contratto di 4 anni, ma le cifre dell’affare non sono ancora trapelate. Per l’approvazione definitiva si attende l’ok di Dan Friedkin.