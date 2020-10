ULTIME DA TRIGORIA – Partitella in famiglia, vince la squadra “spagnola” di Villar e Mayoral

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina priva dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali e degli assenti per problemi fisici. Out Pastore, Zaniolo e Karsdorp.

Il gruppo ha lavorato in palestra, per poi scendere sul campo B per svolgere una parte atletica. Questa parte della seduta è poi continuata con esercizi sulla velocità e sul fondo, per poi concludersi con un torello e una partitella da quattro tempi. Questi gli schieramenti:

Squadra Veretout: Mirante, Ibanez, Jesus, Veretout, Smalling, Santon, Peres.

Squadra Villar: Pau Lopez, Fazio, Villar, Pedro, Perez, Borja Mayoral.

I due capitani, che avevano la possibilità di scegliersi i compagni, sono stati Villar e Veretout. Ad avere la meglio è stata la formazione “spagnola” del giovane mediano, mentre il team del centrocampista francese è stato costretto a pagare una penitenza che consisteva nello schierarsi sulla linea di porta mentre la squadra vincitrice, schierata al limite dell’area di rigore, poteva calciare una pallonata agli sconfitti.

Redazione Giallorossi.net