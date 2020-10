Mangiante (Sky Sport): “Friedkin vuole annunciare al più presto il nuovo ds, ma deve aspettare che si liberi…”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante di Sky Sport è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Rete Sport per parlare della situazione della Roma e degli ultimi avvenimenti in casa giallorossa.

Sul prossimo direttore sportivo: “E’ una priorità, i Friedkin vogliono prenderlo il prima possibile, ma devono anche aspettare che si liberi“, rivela il giornalista forse alludendo a Fabio Paratici che secondo molti potrebbe divorziare dalla Juventus a giorni, durante il prossimo cda dei bianconeri.

Sul rosso di bilancio: “E’ un’eredità di James Pallotta. I Friedkin devono coprire delle falle enormi. E già qualcosa hanno fatto di buono, con le tante cessioni in questa finestra di mercato. I nuovi proprietari sono in ritardo? Grazie al cavolo, hanno firmato ieri!“, ha concluso il giornalista di Sky Sport.

Fonte: Rete Sport