Liguori: “Pallotta, Baldissoni e Baldini hanno fatto pulizia etnica della romanità”

AS ROMA NEWS – Paolo Liguori, Direttore del Tgcom 24, è intervenuto in diretta ai microfoni de “Gli Inascoltabili” in onda su Nsl Radio e TV di seguito le sue dichiarazioni sulla vecchia dirigenza della Roma:

“La vecchia proprietà ha disamorato i tifosi, al netto del momento che stiamo vivendo , non basta la partita per andare allo stadio qualcosa in cui credere ai tifosi devi darla, tutto ciò che era Roma e la romanità è stato massacrato sotto forma di pulizia etnica da parte di Pallotta, Baldini e Baldissoni.

Non si può pensare che una squadra di un certo livello si disfi dei capitani sistematicamente: via Totti, via De Rossi, via Florenzi e volevano mandare via pure Dzeko. Questo è uno sterminio di ciò che conta anche psicologicamente e simbolicamente nella testa dei tifosi. I Capitani erano il nostro orgoglio e portavano le persone allo stadio”.

Fonte: NSL Radio