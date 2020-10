AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

AS ROMA NEWS – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 8 ottobre 2020:

Ore 12:05 – Sarà molto probabilmente la New Balance il prossimo sponsor tecnico della Roma. Trattativa in stato avanzato, si attende l’ok definitivo di Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:40 – Diego Perotti è stato a un passo dal tornare alla Roma dopo aver fatto le visite mediche con il Fenerbahce. I turchi non sono stati convinti dalle condizioni del giocatore, ma poi Emre Belozoglu ha convinto la proprietà ad acquistarlo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:00 – Maurizio Sarri tratta la risoluzione con la Juve. Per il futuro c’è l’ipotesi Roma, visto che la posizione di Paulo Fonseca resta traballante. A Trigoria hanno allacciato contatti anche con Allegri, ma per il momento si va avanti col portoghese.

Ore 10:50 – Bryan Cristante risponde così a chi gli chiede se ha pensato di andare via dalla Roma visto che ultimamente trova poco spazio in giallorosso: “In due stagioni ho sempre giocato alla Roma, non sono di certo due partite iniziali a farmi cambiare idea. Siamo tre o quattro centrocampisti centrali, e ce la giochiamo”.

Ore 10:45 – Florenzi-Fonseca, il retroscena: l’allenatore voleva tenerlo, il giocatore invece aveva già deciso che la sua avventura alla Roma era ormai conclusa. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – Roma, Tor di Valle a rischio: con i Friedkin lo stadio potrebbe spostarsi a Fiumicino. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – Fabio Capello torna a parlare della Roma: “Si parla troppo, difficile mantenere un segreto. Tra giocatori e procuratori, c’è sempre qualcuno che chiacchiera...”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – Corsa a tre per il ds: Berta, Paratici o Rangnick. Mentre per il ruolo di direttore generale è in arrivo Umberto Gandini. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Roma, conti da paura: il prossimo mercato è a rischio. I Friedkin a caccia di sponsor e nuovi soci per coprire le perdite. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguono aggiornamenti…