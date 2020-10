Roma, Tor di Valle a rischio: con i Friedkin lo stadio potrebbe spostarsi a Fiumicino

NOTIZIE AS ROMA – Il progetto stadio di Tor di Valle è in bilico dopo che la delicata situazione patrimoniale del club giallorosso è venuta prepotentemente a galla. Lo aveva annunciato ieri Sky Sport, e lo conferma l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Nella nuova proprietà, scrive il quotidiano, c’è la convinzione sempre più forte di abbandonare il progetto stadio a Tor di Valle, dispendioso e insidiosa, e pensare a un’altra area, con quella di Fiumicino in pole.

Nei giorni scorsi era tornata in auge la voce di un possibile cambio di zona per lo stadio della Roma, viste le difficoltà incontrate da Pallotta in questi anni per riuscire ad avere il via libera al progetto. Ma cambiare area vorrebbe dire anche ripartire da capo e cancellare in un colpo solo tutto il lavoro fatto fino ad ora.

Fonte: Leggo