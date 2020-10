Menez: “A Roma esperienza bellissima, ma alla fine ho avuto problemi con qualche tifoso…”

NOTIZIE AS ROMA – Jeremy Menez sta vivendo una seconda giovinezza alla Reggina, dove è già diventato protagonista con due gol in due partite giocate. L’attaccante francese, 33 anni, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola il suo passato alla Roma e il suo rapporto tormentato con una parte del tifoso giallorosso.

Si è lasciato male con i tifosi della Roma?

“Diciamo che alla fine c’erano problemi con una parte di loro. Un’esperienza bellissima”.

Ha detto di sentirsi un po’ Totti e un po’ Pippo Inzaghi…

“Più il primo in realtà, a me non basta segnare. Conta di più fare un assist o essere utile per la squadra”.

Il tecnico che le ha insegnato di più?

“Tutti, da Mihajlovic a Spalletti, a Pippo Inzaghi”.