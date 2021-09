MOURINHO: “Piccoli problemi per Vina e Mkhitaryan. Reintegro di Santon? No, convoco Tripi. Mayoral mi piace sempre di più”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho risponde alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria nella conferenza stampa organizzata alla vigilia di Verona-Roma.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla partita che attende domani i suoi ragazzi e sulle condizioni fisiche dei propri calciatori:

Assogna (Sky Sport): “Sulla sua insoddisfazione post CSKA, c’è qualcuno che non ha recepito la sua idea di calcio?

“No assolutamente. E’ stata una partita, sarebbe facile dire che con il 5-1 siamo stati perfetti. Sarebbe troppo facile e non voglio andare in questa direzione, in ogni partita analizziamo quello che abbiamo fatto bene e i problemi. Possiamo fare meglio, non dico a livello risultato perché non me lo aspettavo così, ma nella qualità del gioco e nella prestazione difensiva. A inizio partita e a inizio secondo tempo loro hanno avuto momenti di controllo”.

Ansa: “Vuole dire qualcosa sulla questione stadio?”

“Io sono allenatore di corpo e anima e non voglio essere niente di più. Un allenatore con un legame importante al club, ai tifosi e alla città senza dubbio ma sono sempre l’allenatore. Nell’avere lo stadio di proprietà ci sono tante cose positive per la società. Ho letto con grande soddisfazione quello che la signora Raggi dice della Roma e dei proprietari, c’è un rispetto molto grande. Io sono l’allenatore e non voglio dire altro.

Maida (Corriere dello Sport): “Vina non sta bene, forse anche Mkhitaryan. L’ha soddisfatta Ibanez come terzino? E cosa sta succedendo a Villar, che è un giocatore che sembra aver perso entisiasmo…”

“E’ successo lo stesso prima di Sassuolo, che non abbiamo parlato del Sassuolo. Siamo qui da qualche minuto e non abbiamo ancora parlato del Verona. Sembra che cerchiate altre cose rispetto a quello che deve essere una conferenza prepartita, non post partita. L’altra sera era mezzanotte ed ero ancora fuori dalla sala stampa. Io pensavo di parlare più di della partita, e meno di questo. Non so bene come risponderti. Su Vina e Mkhitaryan è facile rispondere: hanno dei problemi ma piccoli, Con la gente che lavora nel dipartimento medico ha una qualità tremenda e da loro mi aspetto sempre cose positive e per questo sono ancora in dubbio nell’avere giocatori disponibili. Ibanez non è un terzino, è ovvio, che può giocare alto e crossare. Può fare quel ruolo in emergenza, con una prospettiva più difensiva ma non è e non sarà mai un terzino. Su Villar non capisco il motivo della domanda. Perché lo scorso anno era titolare e quest’anno no? Che posso rispondere, Paulo aveva o ha una visione di calcio diversa dalla mia e delle opzioni diverse. Il prossimo allenatore avrà opzioni ancora diverse e magari giocatori titolari con me con il prossimo tecnico non lo saranno. Non c’è nessun problema con Villar, il suo problema è che Cristante e Veretout stanno facendo molto bene e questa è una cosa buona per la squadra. Parlare di titolari e non titolari nel nostro modo di stare qui dentro non ha molto senso. Abbiamo cambiato tanti giocatori nella partita col CSKA perché ci fidiamo di tutti.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Che Verona si aspetta domani? C’è poco tempo per gli allenatori per costruire le squadre?”

“Non mi piace parlare in casa degli altri. Io posso solo dire che mi dispiace per due colleghi esonerati così presto. Ma cosa c’è dietro non è roba mia. Sono contento per il ritorno di Mazzarri che ho affrontato in Italia e in Inghilterra, sono contento per Tudor che affronterò domani e mi dispiace per Di Francesco e Semplici e auguro loro di tornare quanto prima”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Sul suo staff, può essere un segreto del suo successo?”

“Quando ho iniziato come tecnico anni fa, oggi non ho più nessun collaboratore dell’epoca. Per tanti anni, però, ho avuto gli stessi. Oggi ho Nalin con me da più tempo, poi ne ho cambiati tanti per ragioni diverse, delle volte hanno scelto loro, altre volte ho scelto io di prendere persone con altro tipo di qualità. Qui ho preso due preparatori atletici, uno per la squadra e uno per il lavoro sulla prevenzione e dipende tutto dall’organizzazione. Ho un staff buono, sono arrivato con quattro e oggi siamo quattordici/sedici perché ho trovato gente di qualità e aperta per lavorare con me e oggi fanno parte del mio staff. Sono arrivato con una piccola Hyundai, adesso andiamo in pullman con il mio staff che diventerà, un giorno, staff di qualcun altro. Per me è importante costruire uno staff, una base del lavoro che possa servire anche in futuro. Lavoriamo tanto e quando arriverà il momento negativo, saremo insieme ancor più. Mi piace lavorare con gente non dico giovane di età, che non conta tanto, ma mi piace lavorare con gente che analizza 24 ore, che chiama a tutte le ore per parlare di qualcosa che abbiamo pensato, mi piace gente che sia nel calcio con vera passione”.

Zotti (Il Tempo): “Vina ha un piccolo problema, Karsdorp le ha giocate tutte, Calafiori ha avuto i crampi a fine partita, Reynolds non sembra considerarlo molto. Ha mai pensato al reintegro di Santon o alla difesa a tre?”

“No, ho pensato a Tripi che sarà convocato. E se avremo problemi, lui ha fatto la prestagione con noi. È un giocatore intelligente che può ricoprire tutti i ruoli in difesa e anche a centrocampo. Ha un cuore intelligente e super romanista. Non penso al reintegro dei giocatori che non sono con noi. Possiamo giocare a 3, a 4, non è detto che non lo faremo in futuro. Ci sono tante squadre che giocano a 3, può darsi che cambieremo sistema per qualche gara”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “Quanto conta l’aggressività dei suoi attaccanti sui difensori avversari?”

“Dipende dalle situazioni di gioco, se vogliamo pressare alto dobbiamo esserlo e mi pare ovvio. Se la strategia di gioco è giocare più bassi, non saremo aggressivi. Con il Sassuolo e con la Salernitana abbiamo cercato di pressare alti ed è importante fare questi. Contro l’Hellas Verona avremo una difficoltà in più perché hanno qualità e poi loro hanno un nuovo allenatore e non abbiamo alcun tipo di referenza per pensare su che tipo di gioco utilizzeranno, possiamo solo guardare il passato di Tudor. Forse cambierà i suoi principi e forse giocherà in maniera diversa, ma non abbiamo una risposta certa e questa è una difficoltà extra per noi, non sappiamo come giocheranno”.

Rete Sport: “Borja Mayoral, fino a ora ha giocato 16 minuti. Cosa gli manca?”

“Quello che gli manca che la Fifa non ci permette di giocare in 12, ma solo in 11. Non gli manca niente, è un bravo giocatore, un bravo ragazzo, ha lavorato tantissimo. E’ solo da ringraziarlo, fantastico professionista. Lui sarà importante per noi, sicuro al 100%. E’ un giocatore che mi piace sempre di più, molto oiù di due mesi fa. Tammy sta bene, Eldor come avete visto anche. Possiamo giocare con due attaccanti. Contro il Sassuolo lo abbiamo fatto, e non si può fare senza avere un altro attaccante in panchina. Mayoral è un attaccante con qualità, con intelligenza, è freddo e fa gol. Mi piace molto. Ma mi piace Shomurdorov, mi piace Tammy. Lui vuole di più, ma arriverà e sarà molto utile per me”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Come si affrontano squadre che ti prendono a tutto campo?”

“Abbiamo pensato a questa possibilità, se ci sarà una rottura totale con il passato non lo so. Con Juric, l’Hellas Verona giocava in maniera diversa, però magari Tudor opterà per la stessa direzione. Giocare contro queste squadre è difficile, non so se avete visto Sassuolo-Torino. È una proposta diversa di calcio che si deve accettare come tutte, se sarà così sarà complicato però abbiamo lavorato un po’ ieri e oggi pensando a questa possibilità. Loro sono bravi in uscita e nella penetrazione dei terzini, arrivano in zone pericolose e hanno profondità. L’Hellas Verona ha 0 punti però poteva fare punti contro Inter e Bologna, secondo me finiranno bene in classifica”.

