VERONA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho spera di cambiare la Roma il meno possibile nonostante l’assenza di Vina e i piccoli acciacchi di Mkhitaryan alla vigilia della gara contro il Verona.

El Shaarawy vede aumentare le sue chance di partire titolare a sinistra, mentre Calafiori avrà molto probabilmente la sua seconda occasione di giocare dall’inizio, e dovrà sfruttarla al meglio.

Al centro della difesa Smalling parte in leggero vantaggio su Ibanez, che può tornare utile all’occorrenza anche come terzino. A centrocampo Veretout e Cristante non temono concorrenza, mentre in attacco si rivedrà Zaniolo dal primo minuto, con Abraham a guidare il reparto avanzato.

Queste dunque le probabili formazioni di Verona-Roma, gara che si giocherà domenica 19 settembre alle ore 18 allo stadio Bentegodi, diretta tv e streaming su DAZN:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

A disp.: Pandur, Berardi, Ceccherini, Casale, Sutalo, Cancellieri, Tameze, Frabotta, Bessa, Lasagna, Kalinic, Ragusa.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Tripi, Villar, Diawara, Mkhitaryan, Perez, Shomurodov, Mayoral.

Giallorossi.net – A. Fiorini