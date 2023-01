Sky Sport: “Zaniolo non convocato per Spezia-Roma”, il Corsport: “Scelta del calciatore, strappo totale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo non sarà convocato da Josè Mourinho per la partita contro lo Spezia.

La notizia viene lanciata in questi minuti da Sky Sport. Il 22 dunque non farà parte della spedizione in terra ligure, con i giallorossi che giocheranno al Picco domenica alle 18.

La decisone però non sarebbe attribuibile all’allenatore giallorosso, ma sarebbe unicamente del calciatore: stando a quanto racconta il portale Corrieredellosport.it, la scelta di non prendere parte alla trasferta è di Zaniolo.

Oggi il giocatore, scrive l’edizione on line del Corriere dello Sport, ha comunicato all’allenatore e alla società di non essere disponibile a giocare. Lo strappo dunque sarebbe totale.

Fonte: Sky Sport