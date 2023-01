CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 20 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – LA ROMA HA SCELTO CARNESECCHI PER LA PORTA – Il prescelto per la porta è il giovane Marco Carnesecchi (22), estremo difensore della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. La Roma vuole farlo crescere per un anno alle spalle di Rui Patricio per poi affidargli la porta giallorossa. (Radio Radio)

Ore 10:10 – SUBITO FRATTESI E UN DIFENSORE SE PARTE ZANIOLO – Nel caso in cui Pinto dovesse trovare un club pronto a soddisfare le richieste della Roma per Zaniolo, il gm punterebbe con forza su Frattesi (23) e un difensore centrale a gennaio…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:50 – ZANIOLO, CERCASI OFFERTE – Nicolò Zaniolo (23) si è messo sul mercato ma per ora non sono giunte offerte concrete per lui. L’agente è volato a Londra per spingere sul fronte Tottenham, ma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – SMALLING, STALLO SUL RINNOVO – Non ci sono novità sul fronte Smalling (33): il difensore non è convinto della proposta avanzata dalla Roma. Chris chiede un biennale alle cifre attuali. La Juventus spinge per bruciare i giallorossi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:35 – ROMA, PER LA PRIMVAERA SI AVVICINA ALESSIO – Roma a caccia di un attaccante per sostituire Satriano in Primavera: i giallorossi sarebbero vicini all’acquisto di Filippo Alessio (18), centravanti del Vicenza che ha già esordito anche in prima squadra. (biancorossi.net)

Ore 8:00 – BELOTTI OPZIONE LOW COST DEL BARCA – Il Barcellona ha praticamente ceduto Memphis Depay all’Atletico Madrid e ora i blaugrana sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti e potrebbe puntare a una soluzione low cost. Tra i numerosi calciatori presenti nella lista ci sarebbe anche Andrea Belotti (28). (Sport)

