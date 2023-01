Zaniolo via a gennaio? Subito Frattesi, un difensore e un terzino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto aspetta offerte. Il gm sarebbe ben felice di ascoltare proposte interessanti per Zaniolo, che ha chiesto di essere ufficialmente messo sul mercato dopo i malumori dei giorni scorsi.

La Roma chiede 35-40 milioni per il suo attaccante, ma per ora nessuno si è mosso concretamente per averlo. Da qui al 31 gennaio però le cose potrebbero improvvisamente cambiare.

E in quel caso, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), Pinto avrebbe in mano il cash per investire nel mercato in entrata. La priorità sarebbe quella di chiudere l’acquisto di Frattesi, subito dopo l’obiettivo sarebbe il difensore centrale di piede mancino.

L’ultimo tassello sarebbe il terzino destro, ma quello dipenderà anche dalla cessione di Karsdorp. E in attacco? Si resterebbe così fino a giugno, con Solbakken pronto a prendere il posto di Zaniolo nello scacchiere di Mou. A giugno invece occhio a Zaha, 30 anni, centravanti del Crystal Palace che si libererà a parametro zero.

