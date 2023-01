Zaniolo senza offerte

AS ROMA NEWS – Nicolò Zaniolo sul mercato. Una notizia che serve più che altro a dare una scossa a un gennaio addormentato, con pochissimi affari degni di nota. Ma che rischia di restare senza conseguenze.

Tutto nasce da un incontro avuto a inizio settimana tra Tiago Pinto e Vigorelli, l’agente del calciatore, nel corso del quale il gm ha comunicato al procuratore che la Roma non ha intenzione di prolungare il contratto dell’attaccante, in scadenza 2024.

Da qui la scelta di Zaniolo: se la Roma non vuole puntare su di lui, allora meglio lasciare subito la Capitale. E Pinto non ha di certo chiuso la porta: il 22 si è dunque messo sul mercato, con Vigorelli già a caccia di offerte dalla Premier visto che in Serie A nessuno ha la possibilità di accontentare i giallorossi, che chiedono 40 milioni di euro. Tutti, maledetti e subito.

L’agente di Zaniolo si è dunque diretto subito a Londra, dove ci sono Tottenham e West Ham, i due club che parrebbero essere interessati al giocatore. Al momento però nessuno ha intenzione di investire somme così ingenti, nemmeno in Premier, per il giocatore della Roma. Che al momento, di fatto, non ha in mano nessuna offerta se non richieste in prestito. Il Tottenham vuole inserire un obbligo di riscatto molto difficile da far scattare, una formula che non interessa ai giallorossi.

La cessione potrebbe essere rimandata all’estate, quando però il prezzo del cartellino si abbasserà sensibilmente, considerato l’avvicinarsi della scadenza di contratto. E quando, forse, ricominceranno a muoversi i soldi di un mercato bloccato.

