Mourinho lavora al nuovo 3-5-2, ecco come giocherà la Roma dopo la sosta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il 3-5-2 non si tocca. Anzi, resterà il modulo base della Roma per questa terza, e forse ultima, stagione di Josè Mourinho alla guida della squadra capitolina.

La difesa e la mediana, entrambe schierate rigorosamente a tre, danno maggiore equilibrio alla Roma, che potrà permettersi in questo modo l’utilizzo di due esterni più votati ad offendere, e una coppia di attaccanti puri lì davanti.

Saranno infatti Belotti e Lukaku il prossimo tandem offensivo che la squadra ritroverà dopo la sosta: due punte vere, fisiche, che hanno il gol nel proprio dna. Il Gallo sarebbe dovuto essere l’alternativa del belga, ma le volte che hanno giocato insieme hanno dimostrato di avere una buona intesa. Con l’assenza di Dybala, out almeno due o tre gare, sarà affidato a loro l’attacco giallorosso.

Chi Mourinho spera di recuperare molto presto è Chris Smalling, le cui condizioni però restano incerte. L’inglese è bloccato da un misterioso quando fastidioso problema tendineo e il suo rientro è un rebus. Più probabile riuscire a rimettere Diego Llorente in sesto per Roma-Monza del 22 ottobre. Un recupero che sarebbe sufficiente a spostare Cristante in mediana, al fianco dell’intoccabile Paredes. Il ballottaggio a centrocampo a quel punto sarebbe tra Aouar, in ripresa, e Bove, che sta scalando gerarchie.

Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola sembrano ormai essere tornati in cima alle preferenze del tecnico: Kristensen e Zalewski hanno deluso in questo avvio di stagione e ormai paiono essere scivolati dietro. Perfino Celik ed El Shaarawy sembra aver dato più garanzie, e in Europa potrebbero essere proprio loro a giocare titolari contro lo Slavia.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Romanista / Corsera