MOURINHO: “Lavoro duro per costruire un futuro per la Roma, è la nostra promessa”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho, dopo essere stato qualche giorno a Londra per questioni personali, è tornato operativo all’interno di Trigoria.

L’allenatore giallorosso ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae al lavoro nel suo ufficio all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini con una didascalia a corredo dell’immagine.

“Di nuovo a Roma, di nuovo in ufficio, e di nuovo alla nostra promessa: lavorare duro e costruire un futuro per la Roma“, ha scritto lo Special One, confermando, se ce ne fosse stato bisogno, la sua intenzione di restare saldo alla guida del club.

L’allenatore ha poi colto l’occasione per omaggiare anche Valentino Rossi, che ieri ha concluso la sua carriera sulle due ruote: “Grazie mille per una carriera leggendaria“.