“ON AIR!” – CATALANI: “Pinto ancora da svezzare, se si fa soffiare anche Zakaria…”, CORSI: “Lo svizzero dieci volte più forte dei nostri mediani”, PRUZZO: “Se non batti nemmeno il Genoa il percorso diventa a handicap”

David Rossi (Roma Radio): “Sulle qualità di Abraham ci sono pochi dubbi, così come spero su Rui Patricio. Un tempo mi sarei incavolato per qualche romanista che ha il gusto di dire: “Hai visto che quaglia che ha fatto col Portogallo!“. Certi personaggi dicono di essere della Roma e poi sono contenti se vedono che un giocatore della Roma sbaglia in nazionale. A me questo mi fa un po’ schifo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Zakaria ha fatto una bella partita, ma ora tutti scrivono che la Roma non può prenderlo… E’ da tempo che si dice che su di lui ci sono tant squadre. Zakaria non sarà un fenomeno, ma è dieci volte più forte dei nostri due centrocampisti, questo per farvi capire come siamo messi a centrocampo. Mourinho ha dovuto prendere l’endorsement di De Rossi, Totti, Zeman… Ma se due anni fa ci dicevano che la Roma sarebbe stata allenata da Mou e che ci sarebbe stato qualcuno tra stampa, radio e tifosi che lo avrebbe criticato non ci avremmo creduto…è incredibile quello che sta succedendo. Mourinho si può discutere per la durezza dei modi, ma i cambiamenti si fanno così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Grillitsch era stato accostato alla Roma già in estate. La cosa migliore sarebbe stato lavorarci sopra prima per poi non entrare in concorrenza con altre squadre. Prendiamo il caso di Zakaria: se avessi avuto già un accordo ad agosto per prenderlo a gennaio era un conto. Ma se devi andare ora a farci questo tipo di discorso, se si avvicina una squadra come la Juventus o con delle possibilità superiori alle tue, allora Zakaria non lo prendi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La partita di stasera dell’Italia? Sono cautamente ottimista. Mourinho? Mettere in discussione uno come lui dopo appena tre mesi è assurdo, eppure succede… Su Grillitsch io vorrei capire se la Roma ci sta sopra perchè è in scadenza di contratto, oppure noi pensiamo che la Roma ci stia sopra perchè è in scadenza? Questo vale per tutti, appena sono in scadenza vengono accostati alla Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Nazionale? Per me servirebbe uno come Scamacca in campo, anche se lui non gioca titolare nemmeno nel Sassuolo, ma un centravantone ignorante come lui davanti ti serve stasera. Se non passi da prima, agli spareggi rischi di trovarti la maledetta Svezia, ma anche tante altre squadre insidiose come Russia o Polonia. Quella di stasera è una partitaccia… Le parole di Totti e De Rossi su Mourinho? Non è l’ingresso di uno di loro nella Roma che ti cambia i valori in campo. I gruppi si formano dall’inizio, a volte nascono delle magie. Se non nascono non è un ‘ex giocatore che le cambia. Ora è importante trovare difensori e centrocampisti che possono dare un altro volto alla squadra. Pinto è stato quattro mesi su Xhaka e Zakaria, e poi se li fa soffiare… Zakaria l’ho visto contro l’Italia, è un giocatore importante: è cattivo, fa gioco. Perderlo sarebbe un grande peccato…Ho l’impressione che Pinto sia ancora da svezzare sul mercato, non puoi perdere due giocatori sui quali sei stato per mesi…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La trasferta di Venezia è andata come è andata. Certo, tra Venezia e Genoa ci si aspettavano sei punti, ora ne servono almeno tre altrimenti è crisi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Queste cinque sconfitte in 12 partite pesano tanto, sono troppe. Qualche volta il pareggiotto è sempre buono. Ora devi vincere senza se e senza ma, contro una squadra che è abituata a questo genere di partite. Senza vittoria nemmeno a Genova diventerebbe un percorso a handicap…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quella di Genova non è una partita facile, la Roma sta denotando certi limiti, il Genoa in casa riesce sempre a fare prestazioni grazie a un pubblico eccezionale. La Roma deve vincere, ma non è una partita facile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma col Genoa deve vincere, ma quest’anno non vince con le grandi come l’anno scorso. Se comincia a non vincere nemmeno contro le piccole diventa un problema molto serio…Mourinho sarà pure sempre innocente, ma io qualche dubbio ce l’ho…”

