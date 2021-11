Zakaria snobba la Roma, Pinto vira su Grillitsch

AS ROMA NEWS – Denis Zakaria, il nome più gettonato degli ultimi mesi come possibile rinforzo per il centrocampo di Mourinho, non sembra essere poi così stuzzicato dall’idea di venire a Roma.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), lo svizzero sta aspettando una proposta da una squadra più blasonata dei giallorossi, un club che gli permetta di giocare la Champions, cosa che in questo momento la Roma non gli assicura. Non una questione di soldi, dunque, ma di prospettive.

Per questo motivo a Trigoria si stanno guardando intorno. Il criterio di ricerca è doppio. Da un lato si ascoltano i vari intermediari che offrono calciatori che non trovano spazio nelle rispettive squadre di appartenenza, dall’altro si lavora sotto traccia su alcuni elementi che hanno il contratto in scadenza tra 6 mesi o al massimo nel 2023. È il caso di Zakaria ma anche di Florian Grillitsch.

Ventisei anni, nazionale austriaco, dal 2013 milita in Bundesliga. Prima nel Werder Brema, ora nell’ultimo quinquennio nell’Hoffenheim. Reduce da un ottimo Europeo, ha deciso di non rinnovare con il club tedesco mettendosi ufficialmente sul mercato. Si tratta di un centrocampista centrale abile in entrambe le fasi di gioco.

Nonostante la prestanza fisica (187 centimetri), è perlopiù un uomo d’ordine in mezzo al campo che viene impiegato davanti alla difesa come mediano basso e prima soluzione per l’uscita della costruzione difensiva. Nel centrocampo a due (4-2-3-1) viene invece affiancato ad un interditore. Per intenderci: si tratta più di un alter ego di Cristante che di Veretout.

Proprio per questo motivo, sia in nazionale che con la squadra di club, Grillitsch viene impiegato sia da centrale che da mediano, garantendo sempre qualità e fluidità al gioco, soprattutto quando riesce a partire da una posizione più bassa. In estate l’Hoffenheim, nonostante fosse in scadenza, chiedeva 15 milioni. Ora, se non vorrà perderlo a zero a giugno, dovrà accontentarsi di molto meno.

Fonte: Il Messaggero