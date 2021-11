NOTIZIE AS ROMA – Torna a parlare il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi. L’ex direttore di gara fiorentino si è espresso ai microfoni di Radio1 nella trasmissione Radio Anch’io Sport e ha parlato anche delle polemiche dopo Roma-Milan e della prestazione di uno dei suoi arbitri, Fabio Maresca.

Il fischietto campano è stato fermato dopo il match dell’Olimpico per alcune scelte che non hanno convinto i dirigenti dell’AIA. Ma sembra destinato a tornare molto presto ad arbitrare.

Queste le parole di Rocchi: “Maresca non mi è piaciuto in Roma-Milan, ma lo rivedrete prima di quanto pensate. Ora farà un passaggio in Serie B ma non va ucciso per una partita sbagliata”.