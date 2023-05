MOURINHO: “L’emozione della gente ha toccato anche me. Bove ha talento, il merito è della sua famiglia. Wijnaldum e Dybala? E’ dura, ma…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Bayer Leverkusen.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla semifinale di andata di Europa League giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Come fa in notti come questa a tirare fuori sempre il massimo dalla squadra?

“È merito dei ragazzi, hanno questa mentalità, voglia, empatia, che è una parola che ripeto tanto. Hanno questo senso di responsabilità, vogliono fare di tutto per rendere felici i tifosi. Abbiamo avuto grandi momenti, però come oggi la strada da Trigoria allo stadio con la gente per strada, le emozioni che la gente dimostrava, tutto questo, anche a uno come me che ha tanta esperienza, ti fa sentire dentro. I ragazzi rispondono bene. Non è stata una partita facile, era difficile mentalmente perché è difficile giocare contro di loro. È difficile giocare per vincere sapendo che loro sono forti quando perdi la palla. È difficile, molto, però siamo riusciti a vincere questo primo tempo”.

Quanto c’è di Mourinho nella crescita di Bove?

“Chi c’è dietro a Edoardo ha merito, i genitori, la famiglia. È un ragazzo educatissimo, con formazione accademica. È un professionista, sembra un 30enne. L’anno scorso giocava 5 minuti, quest’anno 20, poi 30, poi titolare. È cresciuto a livello emozionale. Io ho fatto il mio lavoro, l’ho aiutato a crescere. Non conosco la sua famiglia personalmente, ma sicuramente la sua famiglia sarà di altissimo livello”.

Dybala e Wijnaldum?

“È dura per me, è dura per tutti. La paura di farsi male ma allo stesso tempo l’esigenza di avere alternative. Però bene, hanno giocato un po’. Non ho ancora parlato con loro, ma vediamo se senza qualcosa di grave giovedì prossimo possono avere qualche minuto in più”.

JOSE’ MOURINHO A DAZN

La Roma si esalta nelle difficoltà.

“La squadra si esalta sempre, E sempre il massimo dà. Contro l’Inter è stato così, meritavamo di più. Oggi abbiamo meritato quello che abbiamo preso, potevamo fare un gol in più ma con tutte le difficoltà che ci hanno creato anche loro meritano di stare in questa semifinale aperta”.

Dybala starà meglio?

“Speriamo, così come Gini. Siamo in difficoltà con tutti questi ragazzi che giocano sempre, quelli che non giocano perché sono infortunati si allenano sempre per tornare il più velocemente possibile”.

Bove lo ha definito un cane malato, ora sta mettendo tanta qualità?

“Sì lui è un cane malato, magari ho sbagliato con l’espressione Lui lavora tanto e cresce, è in fiducia. Lo scorso anno è successo con Zalewski di giocare ai quarti e in semifinale, anche con l’Inter. Bove è un ragazzo con grande talento come giocatore e come ragazzo”.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

La partita è venuta fuori come l’avevi immaginata?

“Sì. Le semifinali non sono mai facili. Pensare a un risultato più grande è impossibile, perché le squadre sono molto equilibrate. Non abbiamo concesso tanto, abbiamo controllato bene le loro uscite in contropiede. Abbiamo fatto un gol che ci dà un piccolo vantaggio e basta”.

La Roma è tarata sull’Europa League?

“Noi siamo consapevoli di quello che siamo, della nostra forza, dei nostri problemi: oggi ancora di più con tanti infortuni o metà infortunati come Dybala e Wijnaldum. E’ importante mettere in campo tutto questo: la nostra è emozione controllata. I giocatori in campo vogliono dare tutto l’amore che prendono dai tifosi. Ma negli ultimi giorni ho detto a tutti di stare attenti. Il controllo emozionale ti dà equilibrio e controllo tattico. Abbiamo vinto un primo tempo contro una squadra molto brava, ma anche noi abbiamo fatto una buona partita”.

Quanto possono giocare Wijnaldum, Smalling e Dybala?

“In questo momento non penso che Smalling possa lavorare giovedì prossimo. Sta lavorando bene e sta dando il massimo, ma ho i miei dubbi per il ritorno. Dybala è al controllo antidoping e non ci ho parlato, spero abbiano avuto sensazioni positive. Se è così domenica giocheranno più minuti e giovedì prossimo ancora di più. Magari anche El Shaarawy è nei limiti per poter aiutare giovedì. Mancini, Ibanez, Cristante, Pellegrini sono la base”.

Su Serra?

“Per me il futuro di Serra non mi dice niente. Se smette di essere arbitro o diventa top per me è indifferente. Situazione con Serra è finita lì”.