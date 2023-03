Mourinho-Lotito, lite negli spogliatoi: “Chi sei?”, “Tu qui non ci puoi stare”. Pinto interviene, procura informata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ stato un derby brutto, dominato dalla tensione, con strascichi giunti fino allo spogliatoio, dove è andata in scena una lite tra Josè Mourinho e Claudio Lotito.

Tutto nasce da uno scontro tra Romagnoli e Gianluca Mancini: mentre il laziale festeggia, il giallorosso esce dallo spogliatoio dicendo “Questo è il nostro corridoio!”. Da lì insulti e si sfiora la rissa, fino all’intervento di Lotito che si mette tra i due litiganti e chiede a Luis Alberto di allontanare il difensore.

In quel momento Mourinho è uscito dallo spogliatoio giallorosso invitando Lotito ad andare via. “Chi sei… qui non puoi stare“, le parole pronunciate dall’allenatore giallorosso. Pronta la risposta di Lotito: “Io sono il presidente della Lazio e tu sei anche squalificato e qui non ci potresti stare“.

A quel punto è intervenuto anche Tiago Pinto a difesa del tecnico. La procura federale è stata ovviamente informata di quanto accaduto.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero