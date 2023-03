Mou, il discorso alla squadra negli spogliatoi: “Abbiamo fatto errori, ma non dobbiamo mollare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vietato mollare. Josè Mourinho parla alla squadra al termine del derby perso per uno a zero con la Lazio.

E lo fa senza eccessi, senza urla o rimproveri. Ma cercando di tenere alto il livello di attenzione della squadra. A rivelare il senso del discorso fatto dallo Special One ai suoi è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Stando a quanto è filtrato dallo spogliatoio romanista, Mourinho avrebbe detto ai giocatori di “aver commesso degli errori” durante la partita persa contro la Lazio ma che la squadra doveva reagire subito, “non dobbiamo mollare“.

Niente disfattismi dunque, ma concentrazione massima in vista dell’ultima parte di stagione. La Roma avrà due settimane per ritrovare la condizione psicofisica migliore e ripartire subito forte in campionato, quando il 2 aprile arriverà all’Olimpico la Sampdoria e non sono permessi altri passi falsi.

Fonte: Gazzetta dello Sport