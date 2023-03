“ON AIR!” – ROSSI: “Derby infimo, ora la Lazio non la riprendi più”, CORSI: “Pellegrini caso enorme, ma perchè gioca sempre?”, PRUZZO: “Roma inarbitrabile, il club faccia qualcosa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma perde il secondo derby consecutivo, non succedeva dai tempi di Luis Enrique. Gara brutta, di livello infimo. Sono stati due derby anni 90, veramente brutti, senza Ibanez finivano zero a zero tutti e due. Il momento che sta vivendo la Roma non è esaltante. Ieri la Roma, vincendo il derby, sarebbe potuta essere per l’ennesima volta seconda in classifica, e invece sono secondi quelli, e ora hanno preso anche il largo, perchè cinque punti non glieli riprendi più a undici partite dalla fine, anche perchè il calendario non è per niente facile… Ibanez? Al netto dei derby, sta vivendo una stagione molto positiva. Si vede che non è sereno quando affronta la Lazio… Ma ieri hanno giocato male in tanti, faccio fatica a trovare delle sufficienze. Dybala mi ha fatto impressione, ieri perde una palla davanti al fallo laterale e invece di rincorrere l’avversario, si ferma e scuote la testa. Secondo me lì Mourinho e Foti hanno deciso di toglierlo. A me quella foto non è piaciuta. Mi dispiace che succeda prima della pausa per le Nazionali, vorrei vedere più partecipazione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ evidente che i campanelli di allarme che si sono accesi dentro la Roma sono diversi, perchè nelle ultime quattro di campionato la Roma fa tre sconfitte e una vittoria. E’ un momento di flessione in concomitanza del doppio impegno, che fortunatamente continueremo ad avere. Nonostante il ruolino complicato, la Roma è ancora a un punto dal quarto posto. Massa? Il problema è il metro di giudizio, perchè allora nemmeno Romagnoli avrebbe dovuto finire la partita ieri… ”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Abbiamo un derby a Roma che in questi ultimi due anni sarebbe dovuto terminare sempre zero a zero perchè le due squadre sono mediocri. Una più forte dell’altra, che è la Roma, ma che per colpa di Ibanez ha perso due derby. Ma anche lo zero a zero sarebbe stato un risultato brutto. Uno dei problemi più grossi che Mou ha è che Matic, Wijnaldum e Dybala, i migliori in rosa, sono tre giocatori con dei problemi. Matic e Dybala non possono giocare tutte le partite, e Wijnaldum non si è ancora ripreso dall’infortunio. Ed è un problema: se alla Lazio gli togli tre giocatori fondamentali, fatica a non andare in B. La Roma senza centrocampisti ed esterni, prima di Mou prendeva un sacco di gol. Mou ha dovuto abbassare la squadra per evitarlo. Poi c’è un caso enorme: Pellegrini non può fare il titolare inamovibile nella Roma. Ma come fa a giocare sempre e comunque? Ma mettiamo El Shaarawy… Questa squadra che fa ridere. I giocatori ce la mettono tutta, questo è vero, ma deve farci capire anche quanto è scarso chi va in campo…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La Roma aveva impostato la partita per giocare di rimessa, contenere la Lazio e colpirla nel secondo tempo. E’ stata troppo rinunciataria, questo sì, e ha giocatori che non sono in grado di reggere una partita, Wijnaldum in testa. Ma io sfido a trovare un derby dove un giocatore fa due falli e metà campo e viene cacciato via. Non è una scusa, ma una cosa che non capita mai come una cosa normale… Io dico che qualcosa non funziona. Va bene, Mou è troppo rinunciatario, la Roma poteva fare di più, ma trovatemi un derby dove dopo due falli a centrocampo resti in dieci…La Lazio? Non scambierei mai giocatori e allenatore con i nostri, Sarri sta bene dove sta. E’ una partita che ci sta che puoi perdere, soprattutto in dieci, il problema sono le sconfitte con Cremonese e Sassuolo. Ma basta fare drammi, a una vittoria siamo euforici, a una sconfitta siamo disastrati…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Io non sono d’accordo con Paolo (Cento, ndr), le due ammonizioni di Ibanez c’erano, il problema è che il brasiliano non è calcisticamente intelligente, ha dei problemi di concentrazione a non voler essere cattivi. E non lo puoi fare in un derby. Se Mou va bene quando vinci con il muro a San Sebastian o quando batti la Juve, non puoi dire che non va bene contro la Lazio, è una strategia di gioco che o non va bene mai o va bene sempre. Il derby perso è pesantissimo, ma nulla è perduto, la Roma è sempre lì. L’obiettivo Champions resta complicato, ma è ancora lì…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ieri si sono visti i cambi dei cambi, e questo significa che non c’era un’idea chiara su come affrontare la partita con un uomo in meno. Resta il rimpianto di quello che potevi fare, e se non ci sei riuscito è perchè non sei stato bravo a farlo o perchè te lo hanno impedito gli avversari. In dieci si poteva giocare in maniera diversa, visto che hai prodotto praticamente zero. Resta il rimpianto di esserti consegnato all’avversario perchè in inferiorità numerica, e invece avresti dovuto giocare la partita in maniera diversa anche con un uomo in meno. Quando prepari una partita devi organizzare una strategia alternativa nel caso di un imprevisto al tuo piano gara. Io ho avuto l’impressione che non ci fosse una strategia nel caso di inferiorità numerica…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Al netto degli episodi, devi cercare di far fronte agli imprevisti. L’impressione che abbiamo avuto è che la Roma poteva giocarsela in un modo diverso, al netto della stanchezza. Forse fino allo zero a zero era comprensibile, ma dopo il gol di Zaccagni dovevi cercare di trovare un modo più costruttivo, perchè col lancio lungo alla fine ti consegnavi e la palla dopo tre secondi tornava nella tua metà campo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io esulerei a questa partita, la Lazio c’entra relativamente. A me non è piaciuta l’esultanza di Milinkovic all’espulsione di Ibanez, e Romagnoli che gli salta sulle spalle e gli dice “bravo bravo“. Il problema è che la Roma non è arbitrabile. A Firenze c’è la sede ufficiale dei designatori, e mi hanno detto che la Roma è inarbitrabile. Ora non posso fare nomi e cognomi. Ogni qual volta che c’è un episodio…poi Ibanez se la va a cercare, ma la Roma deve fare qualcosa, chiedere un confronto, perchè così è dura arrivare in fondo… Smalling contro il Sassuolo, da capitano, è stato ammonito al settimo del primo tempo per un non fallo… Ibanez? Secondo me la seconda ammonizione è una forzatura. Con Mou la Roma ha il record di espulsioni. Che siano sempre tutti i cattivi da una parte e i buoni di là…mah…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sulle liti posso solo dire una cosa, la Roma si esalta nella bufera. Quello che fa la Roma non fa bene alla Roma. Ibanez? Ma come si fa dire che non era da espulsione, lui è stato uno sciocco. Quello che dice il bomber (Pruzzo, ndr) è una cosa che non sta né in cielo né in terra…io capisco che hai giocato nella Roma, e questo ti fa onore, ma come si fa a dire che quel fallo non era da ammonizione? La Lazio 11 contro 11 ha fatto la partita, con la voglia di vincerla, la Roma giocava a non giocarla e questo non mi è piaciuto. Poi in 11 contro 10 la partita è stata falsata, ed è normale che vinca la squadra che giocava in 11… La Lazio secondo me tra la squadra che insegue è la meno forte come rosa, e Sarri sta facendo cose straordinarie…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato troppo nervosa, sopra le righe, come fa spesso. Quello che è successo tra Mou e Lotito è che si sono presi a male parole, ci sono state delle tensioni, Mancini si aggirava semi nudo per i corridoi degli spogliatoi cercando qualche contatto con i laziali… Non sono situazioni edificanti, ma tutto sommato abbastanza normali. Si ha però la sensazione che la Roma giochi con una tensione addosso ingiustificata, questi torti sono sempre più presunti che reali, e la squadra ci rimette. Non è possibile che dalla panchina venga sempre espulso qualcuno, e la Roma deve intervenire non confrontandosi con gli arbitri ma con sé stessa… La Lazio ha vinto per superiorità tattica e mentale, non fisica. La Roma fin dal primo minuto ha giocato la partita come fossero guerre personali. La scegliere di togliere Dybala è stata sbagliata, togli chi ti può inventare qualcosa anche se sei in dieci con un colpo…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Se Mourinho era in un posto dove non doveva essere nel referto del giudice sportivo troveremo qualche cosa. Era stato autorizzato? Questo è quello che dice la Roma, vedremo se è così… La partita? Per me l’errore è stato togliere Dybala all’intervallo, il giocatore con più fantasia, sinceramente mi è sembrato un cambio sbagliato. La Roma si è portata dietro la fatica di San Sebastian, la Lazio si era semi-riposata in Olanda…”

