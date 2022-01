MOURINHO: “Maitland-Niles e Sergio Oliveira migliorano la Roma, sono contento del mercato. Non mi aspetto altri acquisti” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – L’allenatore giallorosso Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese sull’impegno di domani contro i sardi e sul mercato operato dal club capitolino:

Mangiante (Sky Sport): “Partita più complicata di quello che dice la classifica quella di domani. Qual è la sua analisi?”

“La penso come te. La classifica è un momento, non penso che staranno lì a fine stagione. Hanno giocatori e un allenatore con esperienza. Ultimamente hanno capito come fare punti, e verranno qui per cercare di fare punti. Loro se non sbaglio hanno vinto all’Olimpico contro la Lazio. Per noi è una gara molto importante, abbiamo perso le ultime due e un punto nelle ultime tre. Dobbiamo fare quattro punti nelle ultime quattro, che non è sufficiente, ma è il massimo che possiamo fare. Abbiamo lavorato tutta la settimana con tutti i problemi che abbiamo, bisogna anche motivare la gente e farli rialzare che non è mai facile quando perdi una partita come quella che abbiamo perso. In uno stadio come l’Olimpico avere 5mila tifosi è come essere vuoto, e mi dispiace per chi deve restare a casa. Spero che sia una motivazione extra per dare qualcosa alla gente innamorata della Roma e che non può venire allo stadio”.

Mangiante (Sky Sport): “Oliveira può giocare come costruttore di gioco nel centrocampo a tre? Lui può diventare il rigorista della squadra?”

“Non ci ho ancora pensato, dobbiamo ancora deciderlo. Abbiamo dato a Sergio e a Maitland più conoscenza tattica della squadra, ma non solo a loro, ma chi non è ancora perfetto dal punto di vista tattico. Su Sergio, non pensavo che fosse possibile prendere in prestito. Non avevo messo il suo nome sul tavolo, gioca in una squadra per vincere il campionato e l’Europa League, non pensavo fosse possibile. Poi quanto Tiago Pinto mi ha detto che c’era la possibilità io ho detto subito di sì, ma non perchè lui sia un regista che può migliorare la squadra dal punto di vista dell’organizzazione, lui è un giocatore diverso. E’ un calciatore con carattere di cui abbiamo bisogno. E’ cresciuto in un club che ha una mentalità che conosco molto bene. Ho pensato subito che era un giocatore importante per noi. E’ un calciatore multifunzionale, ha tiro da fuori, ha esperienza, e migliora la nostra squadra. Noi dobbiamo migliorare la rosa e le opzioni, per noi il mercato positivo. Abbiamo preso due giocatori presto, e questo è merito del direttore. Sono due giocatori che migliorano tanto le nostre opzioni. Abbiamo fatto questi mesi con un solo terzino destro. Ora con Maitland non è stato un problema non avere Karsdorp contro la Juve. Lui può giocare anche a sinistra. E Sergio può fare tutto a centrocampo. Non è un regista, ma a parte questo è tutto e per il nostro profilo di mercato è importante migliorare, e questi giocatori ci danno più equilibrio. Ora speriamo di andare avanti in coppa e in Conference, e cambiare tre che hanno giocato pochissimo con due che giocheranno tanto è importante per noi”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Come sta El Shaarawy? Può essere a disposizione?”

“Hanno voluto fare la conferenza alle due, e ora non posso darti una risposta. Se mi chiami alle sette potrà dirtelo. Vedremo se si allenerà oggi sarà in panchina. Non abbiamo opzioni. Non avremo i soliti 12 in panchina, e 3o 4 giocatori della Primavera in panchina”.

Maida (Corriere dello Sport): “Chi sono gli indisponibili? Come sta Veretout? Sembra in fase di involuzione, lo considera ancora un pilastro?”

“Posso dirti chi non si è allenato con noi, poi vedremo alle 17 di oggi. Sapete già chi sono gli squalificati, poi El Shaarawy, Smalling e Karsdorp non si sono allenati con la squadra. Vediamo oggi. Su Veretout, se vedi la nostra rosa ci sono 13-14 giocatori che giocano sempre e diventano super-importanti per noi. In condizioni normali, nessun giocatore dovrebbe essere così importante. Prima Karsdorp era indispensabilissimo, ora non lo è. Con Cristante, Oliveira, Pellegrini, Veretout, con Bove che piano piano sta arrivando, con Mkhitaryan che lo abbiamo inventato a centrocampo, possiamo dare ossigeno a un giocatore. Veretout sarà sempre importante per noi, è un giocatore di qualità, ma nelle ultime partite non è stato all’altezza del suo potenziale”.

Zotti (Il Tempo): “In questo momento la rosa è completa o manca ancora qualcosa? Il mercato della Roma è concluso o ci si può aspettare qualche arrivo?”

“Sono contento perchè so che tipo di mercato possiamo fare, ringrazio la società e il direttore per lo sforzo per migliorare la rosa. Sono una persona intelligente ed equilibrata emozionalmente, penso che abbiamo fatto un buon mercato in funzione di quello che siamo noi. Per questa situazione, un mercato sempre complicato anche per le squadre che hanno tanti soldi da spendere, è difficile. Immagina per noi nel modo equilibrato con cui dobbiamo fare le cose. Ma prendere due giocatori in prestito a gennaio che sono preparati per giocare, e abbiamo migliorato. Se pensiamo a Calafiori, Villar e Mayoral con i minuti che possono giocare i nuovi, per noi è un miglioramento. Se mi aspetto un terzo giocatore? No, non me lo aspetto. Penso che abbiamo fatto il possibile fare, e il direttore lo ha fatto presto. Siamo al 15 e abbiamo fatto i nostri giocatori, e sono contento di come sono andate le cose”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Come sta Spinazzola, è previsto presto il suo rientro? In fase di non possesso, spesso i due centrali si fanno attirare dal pallone, penso al gol di Dybala che era liberissimo. E’ un difetto che vedo specie in Cristante. E’ una cosa che chiede lei?”

“Io chiedo esattamente il contrario di quello che loro hanno fatto. Chiedo sempre pressione e copertura, anche quando pressiamo alto. Il secondo giocatore di centrocampo deve chiudere la diagonale. Il gol di Dybala è la seconda volta che è successa quella cosa lì. Prima del gol è stata la fotocopia della situazione del gol. Quello che abbiamo fatto è il contrario di quello su cui avevamo lavorato e chiesto di fare. Succede. Su Spinazzola, vorrei sapere chi è il pazzo che ha deciso di scrivere che sarebbe tornato a novembre dopo quell’infortunio. Lo ha dichiarato anche lui? E’ un pazzo anche lui…un super-ottimista, informato da qualcuno che lo ha voluto motivare ma è una lesione super difficile, impossibile recuperare a novembre. Ora sembra che ogni settimana che passa è una settimana in più del previsto. Io consideravo questa stagione senza Spinazzola, se lui mi torna in campo ad aprile o maggio sono contento. E’ una lesione troppo difficile, dove il recupero non è una linea retta, è molto complicato. A lui, che è quello che soffre di più, dico che manca un giorno in meno. Tranquillo…capisco la tua domanda, ma qui lavoriamo con tranquillità e gli va fatto passare un messaggio corretto”.

Juric (Rete Sport): (Mourinho sorride e gli dice: “Sei tornato!”, ndr): “Sono tornato…anno nuovo… Dopo Roma-Juve ha descritto il profilo psicologico della squadra. Come ha preso la squadra queste sue parole e come si può migliorare questa attitudine ad uscire dalla partita?”

“Io penso che loro l’abbiano presa bene. Per gente che vuole migliorare, che si fida della mia esperienza, io vedo sempre questa gente molto aperta, positiva quando noi parliamo. Tutte le cose che io dico alla stampa non c’è niente che non dico alla squadra. Con loro vado molto più in profondità e lo abbiamo fatto. E ho sentito che è gente che vuole migliorare, non è gente permalosa o che non è contenta della critica. E a me fa piacere lavorare in questa gente. I giocatori sono aperti. La situazione psicologica è stata ovvia per tutti, in quel periodo lì dove abbiamo sofferto i tre gol, abbiamo fatto un fallo. Se io ero in campo, solo io ne faccio quattro. Siamo naif anche in questo. Pellegrini, Mancini, non hanno 30 anni, e a poco a poco, serve pazienza…”

Donzelli (Centro Suono Sport): “Il focus sul campo è stato rivedere gli errori oppure è più un lavoro psicologo? E poi, su Oliveira, le ricorda qualcuno che ha allenato in precedenza? E quali saranno le sue indicazioni per domani?”

“Hai detto bene, i 70 minuti vengono oscurati dal risultato per voi, noi non possiamo. Dobbiamo prendere quei 70 minuti e analizzare quanto di buono fatto. Abbiamo analizzato molto di più i fantastici 70 minuti che il disastro fatto in quei dieci minuti. Noi abbiamo fatto tante cose bene e non possiamo dimenticarlo. Voi sì, i tifosi sì, il risultato è la cosa importante. Ma per 70 minuti abbiamo fatto tante cose bene: la gestione della palla, il pressare, l’atteggiamento dopo l’1 a 1. Tante cose bene. In quei 7 minuti lì abbiamo analizzato la prospettiva mentale ma anche tattica, ci sono stati anche errori individuali, non solo un collasso mentale. Anche il terzo gol che ho detto che Eldor non ha chiuso, ma dopo Eldor ci sono errori dentro l’area con la seconda palla. La gente è brava, abbiamo lavorato bene. Sul Cagliari, sappiamo che è una squadra competitiva e che viene per un punto, ma che a volte ne prendi anche tre. Non sarà facile ma abbiamo preparato la squadra. Anche noi come loro abbiamo bisogno di fare punti. Siamo preparati per prendere i tre punti”.

