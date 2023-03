MOURINHO: “Io sempre con la squadra e loro con me. Non abbiamo paura dell’ambiente che troveremo, la Roma giocherà meglio” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad-Roma, gara di ritorno dell‘Europa League che si giocherà domani sera.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla sfida che attende i suoi ragazzi sul campo degli spagnoli:

“In coerenza con il silenzio stampa, questa sera sia l’allenatore e giocatore risponderanno solo alle domande sulla partita e sulla competizione”.

Mangiante (Sky Sport): “L’allenatore ha detto che sarà un’onda che travolgerà la Roma, che sarà la tempesta perfetta…”

“Dichiarazioni rispettose, sta caricando l’ambiente. Fa il suo lavoro, lo fa bene. E’ il vantaggio di chi gioca la seconda partita in casa. Noi abbiamo la nostra strategia, e siamo fiduciosi”.

Lo Monaco (Il Romanista): “Sarri ha detto che non giocherà con i titolari. Lei?”

“Il mio atteggiamento è che la prossima partita è sempre la più importante. Giocherà la squadra che nella mia analisi ci dà più garanzie di prendere i quarti di finale”.

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “La Roma è una squadra più da coppe che da campionato?”

“Siamo una squadra di gente seria che fa il suo lavoro al massimo e che qualche volta non trova il livello di performance per prendere il risultato. Facciamo un po’ fatica a giocare tante partite in due competizioni, è normale, ci sono squadre che hanno 25 giocatori tutti allo stesso livello, e per loro non è un problema. Per noi è un po’ diverso, se arriva un infortunio o una squalifica non è facile. Ma io sono sempre con loro, e loro sempre con me”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Tornando alla tempesta perfetta…”

“Scusa se ti interrompo, l’Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta, o quasi sempre. Ma alla fine è il campo che parla. Una sola volta ho visto uno stadio fare gol, era a Liverpool in semifinale di Champions, perchè la palla non era entrata e col rumore è stato gol. Lo stadio aiuta, carica, la squadra di casa fa risultati solitamente più positivi, ma non gioca. Domani grande atmosfera, ma ci carica anche a noi. Il disastro era ai tempi del Covid, quando gli stadi erano vuoti. Domani stadio bellissimo, campo bellissimo, arbitro top. Non abbiamo paura dell’ambiente. La tempesta dello stadio noi siamo felici di trovarla, penso che la Roma giocherà meglio”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Tornando alla domanda, cambierà qualcosa rispetto alla partita d’andata?”

“Gioca Ibanez, che non c’era all’andata…”

Lo stadio Anoeta?

“Bellissimo, l’ultimo volta che sono stato qui è stato con il Real Madrid. È uno stadio molto bello, sarà bellissimo giocare qui e in questo ambiente. È un’infrastruttura top con una squadra top che gioca per un obiettivo grande, è nelle posizioni Champions League da inizio campionato. Hanno tanti giocatori locali e molto forti. Abbiamo molto rispetto”.

Che Real Sociedad si aspetta?

“La Real Sociedad gioca bene, possono giocare con tanti giocatori. Non so se cambieranno atteggiamento domani, penso che giocherà Mendes e che saranno molti aggressivi cercando di metterci tanta pressione. Lo stadio li aiuterà nel cercare la rimonta, noi teoricamente siamo preparati”.