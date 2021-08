Mourinho non cambia: Ibanez confermato, Abraham di nuovo al centro dell’attacco

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mourinho non si fida del Trabzonspor e del risultato dell’andata, che non dà alla sua Roma la certezza del passaggio del turno, anche considerando l’abolizione della regola dei gol in trasferta.

E così lo Special One non cambierà molto rispetto alla formazione base sulla quale ha puntato nelle prime due uscite stagionali, sempre vincenti. Confermato Ibanez accanto a Mancini e Vina a sinistra, in mezzo al campo qualche chance ce l’ha Diawara, anche se Cristante resta favorito.

In attacco invece il ballottaggio aperto è quello tra Abraham e Shomurodov, con il primo che appare nettamente favorito sul secondo. Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Redazione Giallorossi.net