Effetto Mou: in 30mila all’Olimpico per il Trabzonspor. E la Roma stasera non può sbagliare

AS ROMA NEWS – L’effetto Mourinho è subito evidente, anche per quanto riguarda la presenza del pubblico allo stadio. Questa sera, per Roma-Trabzonspor, si sfioreranno le 30 mila presenze all’Olimpico, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

E’ l’onda emozionale che sta attraversando Roma grazie al carisma ed all’influenza di un allenatore come il portoghese. Ma è anche la voglia di continuare a vedere la Roma vincere, migliorare e avanzare. Perché la partita con il Trabzonspor è una di quelle da dentro o fuori, come l’ha definita all’andata lo stesso Mourinho.

Ed è per questo che il portoghese non cambierà molto rispetto alle partite precedenti. Perché José sa benissimo che stasera non si può sbagliare: non si può correre il rischio di non andare avanti in una coppa in cui i giallorossi hanno l’obbligo di provare a sognare.

Del resto, la Roma è la testa di serie numero uno della competizione (90 il suo coefficiente Uefa, due punti sopra un Tottenham che rischia l’eliminazione e deve ribaltare lo 0-1 dell’andata in casa del Pacos de Ferreira). E vuole provare ad arrivare fino in fondo. Iniziando a centrare stasera la terza vittoria consecutiva, il che non sarebbe poi male. Adesso è tutto diverso. E Mou lo sa bene.

Fonte: Gazzetta dello Sport