CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 17:20 – Tiago Pinto in questi minuti è a Milano per definire le ultime operazioni di mercato. In uscita c’è Javier Pastore (32), trequartista argentino che ha altri due anni di contratto a 4.5 milioni di euro netti a stagione. Incontro in corso in questi minuti col suo agente, si cerca un accordo sulla buonuscita. (Tmw.com)

Ore 17:10 – Oltre a Villar, ora anche Borja Mayoral (24) finisce nel mirino di un club di Serie A: la Fiorentina vorrebbe acquistare lo spagnolo dal Real, ma servirebbe prima l’ok della Roma. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 14:30 – Gonzalo Villar (23) nel mirino del Napoli: il club azzurro, infatti, starebbe pensando al classe ’98 per rinforzare il centrocampo a disposizione di Luciano Spalletti. Lo rivela Daniele Longo di Sportialia su Twitter.

Ore 11:00 – Oltre a Zakaria e a Loftus-Cheek, Tiago Pinto sta seguendo con attenzione anche la pista che porta a Sergio Oliveira (29) del Porto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Tiago Pinto e Mourinho stanno riflettendo sull’opportunità di reintegrare Davide Santon (30) in prima squadra qualora non si dovesse trovare una sistemazione per il terzino. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Sfuma il passaggio di Fazio (34) al Genoa: il giocatore chiedeva alla Roma il pagamento di un anno di stipendio, facendo infuriare Pinto. I liguri hanno quindi chiuso per Maksimovic. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – La Roma non molla Denis Zakaria (24) e cerca un’intesa col Borussia nel caso in cui riuscisse a piazzare un paio di esuberi e completare la rosa di Mourinho con un centrocampista. (Il Romanista)

