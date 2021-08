Roma, la ripicca di Fazio. Pinto infuriato

AS ROMA NEWS – Ci sono giocatori che non hanno offerte. E altri che le rifiutano per tenersi un contratto, a costo di rinunciare totalmente a giocare, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

Federico Fazio ha deciso di iscriversi al secondo gruppo, alzando un muro totale nei confronti della Roma, che era quasi riuscita a piazzarlo al Genoa. Niente da fare, i rossoblù hanno virato su Maksimovic e l’argentino resta sul groppone del club per almeno altri 10 mesi.

La società giallorossa aveva deciso di partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio del primo dei due anni che il Genoa avrebbe garantito a Fazio. Ma il difensore pretende che, prima di salutarlo, la Roma gli versi l’intero importo dell’ultimo anno di contratto da circa 2 milioni e mezzo di euro.

A queste condizioni, per i giallorossi non ci sarebbe alcun risparmio e l’operazione è tramontata. Dopo Dzeko, un’altra situazione che ha fatto infuriare Tiago Pinto. E non esiste alcun margine di reintegro del calciatore in rosa.

Fonte: Il Tempo