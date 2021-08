“ON AIR!” – CORSI: “Shomurodov mi ha convinto, è malato per il calcio”, ZUCCHELLI: “Gli esuberi non sono reietti, hanno un regolare contratto”, ALIPRANDI: “Pinto è in una situazione complicatissima”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Shomurodov mi ha convinto, è uno malato per il calcio. E’ uno che ha tanta fame. Si può dire di tutto, ma non mancherà mai di metterci tutta la forza possibile in ogni partita… El Shaarawy dopo che è andato in Cina ha perso molto, è anche una questione di soldi. Lui non è mai stato un guerriero, è un buon giocatore, ma non è mai stato un guerriero. E con tutti quei soldi perdono il lume… E invece questo Shomurodov è uno che ce la mette tutta. Lui, con Abraham e Zaniolo credono sia il trio più forte d’attacco della Serie A…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Leggo dei tweet veramente sgradevoli nei confronti di calciatori della Roma, come ad esempio Villar. Gli esuberi? Noi prendiamo sempre per buona la versione della Roma, ma siamo certi che Nzonzi abbia rifiutato 10 squadre, o che Fazio abbia fatto tutto quel cinema per non andare al Genoa, o che Santon abbia delle richieste. Non mi piace pensare che siano dei reietti, hanno un regolare contratto che gli è stato fatto… Io penso che qualcuno di questi possa essere reintegrato, magari nella speranza di sistemarlo nel mercato di gennaio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Coppia Shmurodov-Abraham già da domenica prossima? Non penso. Ieri è uscito il nome di Loftus-Cheek, e non mi sembrano siano arrivate grosse smentite. Io comunque mi aspetto un’operazione simile, in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se si riuscirà. Perchè la Roma dovrebbe veicolare un certo messaggio se le offerte per i calciatori non ci sono? Il procuratore di Diawara ad esempio dice che non sono arrivate offerte concrete, a questo punto a chi dobbiamo credere?…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Fazio voleva anche i 2 milioni e mezzo del contratto della Roma oltre al milione e mezzo del Genoa per i prossimi due anni…capito che furbacchione?…Purtroppo Pinto in una situazione complicatissima non è riuscito nella missione di liberarsi di tutti gli esuberi. Pedro è stata una buona cessione, Kluivert, Under e Florenzi erano i più semplici da piazzare. Speriamo che possano far bene, altrimenti ti ritornano qui e stiamo da capo a dodici…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Domenica visto che mancherà Zaniolo, potremmo vedere Shomurodov con Abraham. Loftus-Cheek? Dopo aver perso Xhaka, ora qualsiasi soluzione prende in considerazione sarà di ripiego. Qualcosa serve, Villar e Diawara non rientrano nei piani di Mou e serve un rinforzo. Ma le cessioni sono bloccate, ci sono giocatori come Nzonzi e azio che hanno messo in grande difficoltà la Roma, il primo chiedendo una ricca buonuscita, e il secondo chiedendo i 2,5 milioni di stipendio. Ci dovrebbero essere delle regole per tutelare le società di fronte a situazioni come queste…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Formalità la partita di domani? Eh ma le partite vanno giocate tutte, bisogna stare attento. La Roma davanti ha delle ottime alternative. C’è il rischio infortunio per tutti, specie all’inizio. Veretout è un giocatore che non puoi fare a meno. Sui due attaccanti, Shomurodov e Abraham si sono ambientati subito, mi hanno sorpreso e hanno cambiato l’attacco della Roma. Andiamoci piano ad esaltarsi, però l’inizio è stato davvero buono. Sono due calciatori che lavorano tanto anche per la squadra, e questo non è male…La Roma prendendoli ha fatto la cosa giusta… Loftus-Cheek? Non lo conosco, ma penso che serve un’alternativa a centrocampo. Non so che profilo stanno cercando…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’impatto di Abraham è stato eccezionale, in pratica la partita l’ha vinta lui. Mi ha colpito la cattiveria con cui ha giocato, con grande personalità anche nel modo in cui ha trascinato i compagni. Poi magari tra cinque partite staremo qui a dire: “Ma chi ha preso la Roma…”, ma per ora le sensazioni sono molto positive. Lui e Shomurodov insieme? Secondo me la squadra perde equilibrio, a meno che l’uzbeko non si adatti a fare l’esterno… Fazio? Ha un contratto firmato e ha diritto di chiedere quello che vuole. Se la società si impegna a dare uno stipendio firmando un contratto per un certo numero di anni, poi quei soldi glieli deve dare, altrimenti non dovrebbe firmarli…Io credo che la Roma se prende un centrocampista, deve prenderne uno che fa la differenza, migliore di quelli che ha…Diawara e Villar non sono Pirlo e Gattuso, ma sono due giocatori decorosi. Per me serve più un difensore, mi sembra il reparto più sguarnito…”

