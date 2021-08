Roma, si accende il mercato in uscita: Napoli su Villar, la Fiorentina vuole Borja Mayoral. E Pastore…

AS ROMA NEWS – Sembra improvvisamente accendersi il mercato in uscita della Roma, con due giocatori che sono finiti nel mirino dei club di Serie A.

Il primo è Gonzalo Villar, nome non nuovo ai rumors di calciomercato di questi ultimi giorni: dopo il Sassuolo, ora è il Napoli che ci pensa. Lo spagnolo non sembra essere un calciatore indispensabile per Mourinho, che vorrebbe al suo posto un rinforzo più “sostanzioso”.

Ma nelle ultime ore anche un altro giocatore della Roma sembra essere appetito: si tratta di Borja Mayoral, finito nel mirino della Fiorentina, a caccia di un attaccante. Stando a quanto rivela Calciomercato.com, l’operazione per portarlo in maglia viola non sarebbe comunque di quelle semplici.

Borja Mayoral, infatti è di proprietà del Real Madrid e non sarà quindi la Roma a trattare direttamente con la Fiorentina, bensì il club spagnolo. I giallorossi però hanno un diritto di riacquisto del giocatore al termine di questa stagione, e dovrebbero comunque dare il via libera all’affare.

Bisognerà inoltre capire le intenzioni di Mourinho, che sembra considerare lo spagnolo meno di Abraham e Shomurodov, ma che lo ritiene comunque un’alternativa importante per l’attacco giallorosso. Nel frattempo, riferisce Calciomercato.com, Borja Mayoral ha già dato il suo gradimento alla destinazione viola.

Intanto Tiago Pinto in queste ore si trova a Milano, e non è un caso: sul tavolo delle trattative anche il possibile addio a Javier Pastore, e ancora una volta si cerca un’intesa con l’agente del calciatore sulla tanto discussa buonuscita.

Redazione Giallorossi.net