Mourinho, notte insonne: “Ora devo cambiare”. E’ il momento delle scelte coraggiose

AS ROMA NEWS – “Devo arrivare a Trigoria e invece di dormire devo mettere su la partita e analizzare ogni dettaglio. Lavoreremo per cercare di tornare a vincere. Il messaggio è questo: tutti insieme cercheremo di cambiare“.

Così Josè Mourinho nella notte, insonne, che ha segnato il rientro doloroso della squadra a Roma. Ma non c’è tempo di leccarsi le ferite né di piangersi addosso: dopodomani sera all’Olimpico arriva il Frosinone dell’ex Di Francesco, rivelazione del campionato. La neopromossa diventa addirittura favorita, visto e considerato che ha quasi il doppio dei punti raccolti dai giallorossi in questo avvio.

Mourinho, finito comprensibilmente sulla graticola dopo la batosta di Marassi, si confronterà con il gruppo per mettere a nudo tutti i problemi di una squadra pericolosamente involuta, difensivamente fragile e offensivamente inconsistente nonostante abbia avuto la possibilità di schierare la coppia Dybala-Lukaku.

Contro il Frosinone sarà una partita molto delicata: serve una vittoria a ogni costo. Un altro passo falso porterebbe ancora di più la squadra dentro una spirale di negatività molto pericolosa. Per questo è necessario serve cambiare. E dovranno farlo sia il tecnico, apparso in confusione a Marassi, che la squadra.

Le scelte coraggiose dovranno arrivare in primis dall’allenatore: il ritorno alla difesa a quattro potrebbe essere una soluzione da approfondire visti gli infortuni di Smalling e Llorente. Avere due bocche da fuoco come Dybala e Lukaku ma non riuscire a rifornirle adeguatamente è un peccato mortale su cui bisogna assolutamente porre rimedio.

“Preferisco vincere che giocare bene, ma giocare bene ti permette di raggiungere la vittoria con più facilità”, aveva dichiarato Mou prima di Genoa-Roma. Il problema è anche questo, e ora è il momento di trovare soluzioni prima che l’aria pesante dentro Trigoria diventi irrespirabile già domenica sera.

Giallorossi.net – A. Fiorini