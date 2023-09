Friedkin a Trigoria: fiducia a Mou, ma vuole la Champions

AS ROMA NEWS – Dopo un lungo confronto con la squadra, Josè Mourinho ha deciso: oggi incontrerà la stampa a Trigoria nella consueta conferenza (ore 14:30) prepartita che si preannuncia molto calda visto il momento che sta vivendo la sua Roma.

I toni del confronto con la squadra andato in scena ieri nelle stanze del Fulvio Bernardini sono stati accesi, ma come ogni altra volta in cui la squadra ha perso malamente e la voglia di rivalsa era alta. I calciatori si professano ancora uniti, ma qualcosa sembra essersi incrinato nel gruppo. Nel post partita di Marassi Mourinho ha parlato di atteggiamento sbagliato della squadra, mentre Pellegrini ha negato che fosse stato quello il problema.

I Friedkin, presenti ieri a Trigoria, hanno avuto un colloquio sia con i dirigenti, a cominciare da Tiago Pinto, che con il tecnico Josè Mourinho. I texani sono evidentemente delusi dai risultati della squadra, convinti di avere in mano una rosa da primi quattro posti. Quello resta l’obiettivo da raggiungere a ogni costo: la partecipazione alla prossima Champions League garantirà introiti ancora più alti dei precedenti, e per questo sarà fondamentale raggiungerla.

I proprietari hanno ribadito la propria fiducia a Josè Mourinho: il tecnico non si tocca, e resterà sulla panchina giallorossa fino al termine della stagione. I conti si faranno alla fine, ma ora pretendono un deciso cambio di rotta. A cominciare da domani sera.

