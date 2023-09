Il tifo giallorosso si spacca: c’è una parte di romanisti che chiede Conte

NOTIZIE AS ROMA – Il popolo romanista non sembra essere più così compatto intorno alla figura carismatica e seducente di Josè Mourinho.

I tempi dei murales e della fibrillazione che si viveva in città al momento dell’annuncio del suo ingaggio sembrano lontani anni luce: le sconfitte pesanti contro Verona, Milan e Genoa e i pareggi deludenti contro Salernitana e Torino hanno mandato la Roma in crisi profonda dopo appena sei giornate di campionato.

La squadra non ha gioco, ma soprattutto sembra aver smarrito la sua identità: in campo i giocatori non sembrano più convinti e motivati come lo erano in precedenza. Da qui i mal di pancia di una tifoseria in fermento.

“Con Mourinho fino all’inferno“ era il motto degli irriducibili dello Special One, ma davanti ai risultati orribili di questo avvio di stagione in qualcuno stanno cominciando a manifestarsi le prime crepe nelle proprie certezze. E intanto sui social è nata la rivolta degli anti-mourinhani, che hanno chiesto a gran voce l’esonero del portoghese.

Il sostituto ideale? C’è già, ed è Antonio Conte. L’ex Juve e Inter è libero dopo aver concluso (malamente) la sua eperienza al Tottenham. Per tanti tifosi romanisti sarebbe il tecnico leccese il profilo ideale per rilanciare le ambizioni della Roma. Difficile però che i Friedkin, il cui account su Twitter è stato preso di mira dalle richieste dei romanisti, si facciano influenzare: i texani hanno le idee chiare su come affrontare il momento difficile. E per ora hanno confermato la fiducia a Mourinho. Poi a fine stagione tutto potrà tornare in gioco. Anche la candidatura di Conte.

