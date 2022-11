MOURINHO: “Non potevo fare di più per aiutare la Roma. Volpato ha talento, è da prima squadra. Sono sempre contento di Zaniolo”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Verona-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera allo stadio Bentegodi

JOSE MOURINHO A DAZN

Ha messo tutta la forza offensiva, poi l’ha sbloccata il ragazzino…

“Prima di tutto voglio dare un sentimento di appoggio al Verona. Hanno lottato fino alla fine per un punto. Un allenatore bravo che ci ha creato tante difficoltà. Loro hanno lottato e fatto tutto, bravi anche a fermare il gioco quando potevano. Sono felice per la mia vittoria, senza ipocrisia, ma complimenti a loro. La loro posizione in classifica è dura ma dispiace per i calciatori, lo stadio e l’allenatore. Noi abbiamo fatto tutto per vincere. Io spesso esco sapendo che potevo fare qualcosa in più ma oggi non potevo fare di più per aiutare la squadra, ho messo tutto quello che potevo. Ho cambiato due volte modulo e creduto nel talento di questo bambino (Volpato ndr). Ho creduto che Matic poteva costruire con esperienza e quando tu vinci al 90′ si può parlare un po’ di fortuna ma noi l’abbiamo cercata tanto”.

Il gol di Zaniolo può dargli fiducia?

“Sì, il suo atteggiamento, il suo senso di giocatore di squadra, di aiutare la squadra, non sono mai frustrato o arrabbiato con lui se non segna. È un ragazzo che dà tutto quello che ha, subisce tanti falli, sono sempre contento di Nicolò”.

Volpato ha deciso il match, i giovani possono essere un valore in più?

“C’è un processo dietro, un conto è un giocatore che si allena solo con la Primavera, un conto chi si allena con noi questo è tutto un processo. L’anno scorso, per esempio, è stato il processo di Bove e quest’anno è toccato a Volpato che da fine agosto è diventato un giocatore da prima squadra. È giovane e ha tanto da imparare ogni giorno, però è un giocatore di livello e da prima squadra, non ho fatto una pazzia a metterlo. Non sapevo che avrebbe segnato, ma sapevo che aveva il potenziale per farlo”.

Il derby?

“Non mi interessa per niente, ora mi interessa la partita successiva. Quando un allenatore pensa a una partita e non alla prossima, di solito non finisce bene. Ho avuto un’esperienza di questo tipo e se tu fai un errore, è difficile convivere con l’errore, è difficile ammettere le proprie colpe e comincia a sparare affinché l’attenzione vada da altre parti. Rifiuto completamente di parlare della prossima partita di campionato, se lo fa uno dei miei giocatori sbaglia. Pensiamo al Ludogorets, poi alla Lazio”.

Quindi non vuole rispondere a Sarri?

“Certamente no…”

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Sembrava che non riusciste a rimetterla in piedi, poi è arrivato il gol.

“Faccio i complimenti all’avversario. Il risultato per loro è vicino, arriverà, per come hanno perso oggi o contro il Milan. Il Verona ha ancora tanto da dare. Hanno fatto molto bene in dieci, cambiando il loro atteggiamento, con un blocco bassissimo e chiudendo molto bene. Non siamo propriamente una squadra ultra-talentuosa nel giro-palla contro un blocco così. Abbiamo cercato di fare tutto, Volpato ha creatività e gioco tra le linee, è capace di prendere palla e attaccare l’avversario. Il cambio di Matic è un déjà-vu: è stato un mio giocatore in tante partite, quando hai bisogno di un giocatore extra in costruzione entra lui e la partita cambia, ed è cambiata. Vittoria importante: io parlo di sopravvivere, ovvero di prendere più punti possibili da qui al Mondiale. Questi tre punti sono pesanti”.

State trovando tante risorse dalle seconde linee?

“È vero. In panchina c’è Tahirovic già da 3-4 partite di fila, se ho bisogno di metterlo dentro lo faccio senza problemi. Dipende da come parliamo all’interno, dal nostro rapporto. Se cade uno, si alza un altro: non dobbiamo piangere, piangere, piangere. È ovviamente dura, non possiamo continuare a parlare di Wijnaldum, Dybala, adesso si è aggiunto Spinazzola… Piangere porta negatività, quello che porta positività è avere fiducia negli altri ragazzi. Mancano tre partite fino al 13 novembre, vediamo se possiamo prendere punti e rimanere vicino alle squadre di superqualità”.

Zaniolo le ha chiesto il cambio per qualcosa in particolare?

“Una cosa è un infortunio muscolare vero e un’altra la botta che ti dà dolore e difficoltà a muovere il muscolo. È stata una botta forte: aveva chiesto il cambio all’intervallo, io ho cercato di spingerlo un po’ di più. Ho speranza che possa giocare giovedì perché lo merita. Se può giocare dal punto di vista legale, sono convinto che dal punto di vista dell’infortunio sarà a posto”.

La sostituzione di Cristante ammonito era in chiave derby?

“No, ma perché volevo vincere la partita. Non volevo giocare in 10, avere un giallo in quella posizione è un rischio per questa partita. Allo stesso tempo metto El Shaarawy davanti che mi dà ampiezza a sinistra, Pellegrini a centrocampo con Camara, ovviamente è un centrocampo più offensivo. Ti garantisco al 200% che ho pensato solo a vincere questa partita qui”.

Dove può arrivare questa Roma? Giovedì sarà una finale?

“Sì, sarà una finale e dovremo fare di tutto per vincerla. Abbiamo la garanzia che come minimo andremo in Conference League, ma vogliamo divertirci un po’ di più in Europa League e cercheremo di vincere questa partita. Non so dove potremo arrivare, lo dico onestamente. Facciamo sempre fatica a conquistare i nostri punti, quando otteniamo qualche punto è sempre di grande sacrificio: in questo momento siamo lì e quando dico lì intendo quarto, quinto o sesto posto. Se la differenza è piccola abbiamo delle possibilità. Lo scorso anno la distanza era troppo grande per pensare di avere qualche chance, se sopravviviamo e stiamo a tre o quattro punti da queste super squadre vediamo”.