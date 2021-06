Mourinho ordina: “Voglio attaccanti non egoisti”. Crescono le quotazioni di Belotti e Isak

AS ROMA NEWS – Le parole di Mourinho di ieri tracciano un identikit chiaro della tipologia di attaccante che lo Special One vorrebbe alla Roma: un centravanti che sappia segnare, questo è ovvio, ma che non si limiti solo a quello.

Il giocatore ideale per Mou è l’attaccante in grado di giocare per la squadra, di permettere anche agli altri di segnare grazie ai propri movimenti, perchè il “nove” egoista o ti fa 30 gol a stagione oppure diventa poco utile ai suoi.

Il profilo ideale? Harry Kane, o Karim Benzema. Giocatori che però la Roma non può permettersi al momento. Scendendo di categoria il giocatore che corrisponde perfettamente all’identikit tracciato da Mourinho risponde al nome di Andrea Belotti. Il Torino spara alto, ma il mercato è ancora lungo e Tiago Pinto non ha mollato la presa.

L’altro attaccante in grado di giocare per la squadra è lo svedese Alexander Isak, ammirato ieri con la Svezia: giocatore dotato di fisico e di ottima tecnica, ha lavorato molto per i suoi compagni, sfiorando il gol ma anche servendo un assist da spingere in rete al connazionale Berg, che però ha clamorosamente sprecato. La vetrina dell’Europeo però rischia di far schizzare alle stelle il suo già alto valore.

E’ un attaccante che lavora per la squadra anche Patson Daka del Salisburgo, altro calciatore finito nel mirino della Roma. Tre nomi che restano molto caldi e che Tiago Pinto ha da tempo segnato sul suo taccuino.

Giallorossi.net – G. Pinoli