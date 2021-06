Euro 2021, Olsen respinge la Spagna: la Svezia strappa lo 0 a 0. Isak in evidenza

AS ROMA NEWS – Deludente la Spagna all’esordio in questo Europeo: gli iberici non riescono ad abbattere il muro eretto dalla Svezia, che strappa un meritato 0 a 0.

Superlativa la prova di Robion Olsen, portiere di proprietà della Roma: l’estremo difensore svedese ha salvato la sua porta sia nel primo che nel secondo tempo con interventi provvidenziali.

Tra le file della Svezia ha brillato anche l’attaccante 21enne Alexander Isak, su cui la Roma avrebbe messo gli occhi: il centravanti è stato lo spauracchio della difesa della Spagna, andando vicino al gol soprattutto nel primo tempo.

Deludente la prestazione della squadra di Luis Enrique: tanto possesso palla sterile, pochissime occasioni nitide da gol.

Giallorossi.net – A. Fiorini