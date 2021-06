Schick, esordio super all’Europeo: che gol da centrocampo! (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Super esordio all’Europeo per Patrik Schick, ex centravanti della Roma. L’attaccante sta decidendo la sfida tra Repubblica Ceca e Scozia, match del gruppo D di Euro 2020.

Dopo aver sbloccato il risultato con un colpo di testa al 42′, nel secondo tempo ha concesso il bis con un gol che sarà molto più probabilmente il più bello della competizione europea.

Al minuto 52′ Schick è andato a segno con una incredibile conclusione da centrocampo, trovando il portiere avversario Marshall fuori dai pali e scavalcandola con una parabola perfetta.

Schick, 25 anni, milita attualmente nel Bayer Leverkusen, ha chiuso la passata stagione con 13 reti stagionali tra campionato e coppe.