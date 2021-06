MOURINHO: “Kane attaccante che fa gioco anche se non segna. Centravanti egoisti? Trovatemene uno da 30 gol e lo porto a Roma”

AS ROM NEWS – Josè Mourinho spiega a Talk Sport il suo pensiero sull’attaccante ideale parlando della prestazione del centravanti Harry Kane nel corso di Inghilterra-Croazia di ieri.

“Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano comunque continuano a giocare. Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Se pensi a Rooney, lui era un numero 10 ma a volte faceva il centrocampista: questi ragazzi hanno di più che la sola finalizzazione”.

“Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma“.

Fonte: Talk Sport