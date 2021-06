“ON AIR!” – CORSI: “Xhaka è più forte dei centrocampisti che abbiamo”, BERSANI: “Prenderei subito Milenkovic e darei via Ibanez”, SAVELLI: “Spinazzola uno dei tre più forti in Italia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Vi chiedo: c’è un giocatore che è stato riscattato alle cifre pattuite prima della pandemia? Non ce n’è uno! Però sulla Roma si sta costruendo chissà cosa, dimenticando che una cosa è se ti ritorna Sgalbazzi dal prestito, e una cosa è se ti ritorna Under, che io l’altra sera ho visto molto meglio di quelli partiti titolari con la Turchia… Spinazzola? Per fortuna c’è stata quell’operazione con la Juventus che è andata a buon fine. Per me è uno dei primi tre giocatori che ci sono in Italia. Fa tutto, nella Roma faceva il regista, l’attaccante, l’ala… Dovevano sempre raddoppiarlo. Giocatore fondamentale e ragazzo eccezionale…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Da quello che so, ci sarebbe stata un’accelerazione per Rui Patricio, anche se il condizionale è d’obbligo. C’è stato qualche riscontro in più, soprattutto sul fatto che si sta approfondendo il discorso con il Wolverhampton. Questo però non significa che il giocatore arriverà di sicuro alla Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Di Eriksen dispiace a tutti, un ragazzino di 29 anni che rischia la vita è una cosa bruttissima. Sabitzer? Non l’ho visto giocare ieri. Xhaka lo hanno bocciato tutti con la Svizzera, io invece no. Finalmente vedo un centrocampista per la Roma. E’ lento, quello è vero, ma ha un’intelligenza tattica superiore. Non ha mai perso una palla, e poi ha fatto un paio di bei lanci. Non sarà il più forte del mondo, questo è sicuro, ma di certo è più forte dei centrocampisti che abbiamo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo che la Roma chiuda presto qualche operazione. Xhaka mercoledì giocherà all’Olimpico, sarà molto interessante vederlo all’opera contro l’Italia in quello che potrebbe essere il suo prossimo stadio… Quanti acquisti farà la Roma? Io penso cinque. Portiere, due centrocampisti, un attaccante, e forse un difensore centrale. L’Europeo? Sono rimasto colpito dagli arbitri, ci sono stati degli errori clamorosi, come il rigore non dato all’Italia, o il gol concesso a Lukaku in fuorigioco. Per me due errori arbitrali gravi in sette partite sono tantissimi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Eriksen? E’ morto e poi resuscitato. Noi l’abbiamo visto morire ma non resuscitare. Xhaka? Non parliamo di Xavi, ma è un bel giocatore. Non ha entusiasmato nell’ultima partita, ma da lui non dobbiamo aspettarci grandi iniziative. Akè? Ieri è entrato in campo nel secondo tempo, è vero che poi l’Olanda prende due gol, ma a me non è dispiaciuto. Se Mourinho davvero lo ha puntato per la Roma, è una buona intuizione…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Spinazzola migliore in campo con l’Italia, è stato bello rivederlo a quei livelli. Leonardo è un punto di forza della Roma. A sinistra il problema è prenderne un altro sano, perchè non puoi chiedere a Spinazzola di giocare 50 partite l’anno. Lui scatta, affonda, è uno esplosivo. Se sta bene, è una grande risorsa in più per la Roma. E serve uno che non può essere Calafiori, che ha più problemi di lui. Serve uno che gli toglie 15 partite. Deve essere una riserva ovviamente, ma serve uno affidabile…Xhaka? La prima partita dell’Europeo non è stata un granché. Sarebbe carino se entro giugno arrivassero due giocatori sotto ai 20 milioni, a luglio due sotto i 40, e ad agosto due sotto gli ottanta. Difensori? Io prendo Milenkovic, e a Ibanez gli trovo una sistemazione. Smalling? Non so che tipo di vita stia conducendo, vede oggetti volanti, forse sta mangiando poco e non ci vede più dalla fame…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma sulle fasce è coperta, ma le riserve sono carenti… Giocatori che mi hanno colpito in queste prime partite dell’Europeo? Mi ha impressionato l’Inghilterra per la qualità dei calciatori…”

